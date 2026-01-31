¡Se quedan sin delantero! Anuncian salida de Allan Saint-Maximin tras caso de racismo contra sus hijos

El Club América confirmó este 31 de enero de 2026 la salida del futbolista francés Allan Saint-Maximin, una baja sensible para el plantel en plena competencia. La decisión estuvo motivada por un hecho ajeno al rendimiento deportivo y tiene que ver con los hijos del deportista.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

El detonante fue un caso de racismo que afectó directamente a los hijos del jugador. El propio Saint-Maximin denunció públicamente la situación en redes sociales, lo que influyó de manera definitiva en su continuidad en México.

¿Qué motivó su partida?

André Jardine descartó cualquier conflicto interno. Explicó que la salida respondió a agresiones discriminatorias reiteradas contra la familia del jugador.

“El problema no es el color de tu piel, es el color de tus pensamientos”, recalcó el deportista. Quien también destacó que puede “soportar ataques contra mí, crecí y aprendí a luchar contra ellos, pero nunca toleraré que se metan con mis hijos”.

En su mensaje, el francés fue contundente, afirmó que puede tolerar ataques personales, pero nunca que se metan con sus hijos, y recalcó que protegerlos es su prioridad absoluta.

“Proteger a mis hijos es mi prioridad y voy a luchar para asegurarme de que sean respetados y amados”, resaltó, a la par de que puntualizó que “el odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad”.

¿Cómo fue su rendimiento en el equipo?

Saint-Maximin llegó como fichaje de alto perfil por su trayectoria europea y desequilibrio individual.

Aunque mostró calidad, la adaptación al entorno y a la Liga MX no se consolidó plenamente.

¿Qué dijo el Club América?

El club expresó solidaridad con el jugador y su familia, y reiteró su rechazo total al racismo.

Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. 🦅



¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos! 💪 pic.twitter.com/meCBNFOTzD — Club América (@ClubAmerica) February 1, 2026

La directiva subrayó que no hay espacio para la discriminación en el futbol.

¿Qué sigue para Saint-Maximin y el América?

El francés buscará un nuevo destino, probablemente en Europa, priorizando la seguridad familiar.

América, muy cerca de fichar a Raphael Veiga del Palmeiras

América trabaja contrarreloj para encontrar un reemplazo competitivo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.