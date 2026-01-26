Todo sobre el Royal Rumble 2026: Horario para México, participantes confirmados y cartelera

El camino a Wrestlemania 2026 ha comenzado y todos sabemos que la primera parada es Royal Rumble. La WWE apostará todo en este evento y, si pasa igual que en el 2025, podría ser el más visto del año. Hay millones de personas esperando para verlo y aquí te contamos todos los detalles.

Para este año, además de tener la lucha de 30 hombres que buscarán llegar a Wrestlemania, tendremos grandes combates con mucho en juego, entre los que destaca el AJ Styles vs Gunther, en donde el 'fenomenal' apostó su carrera y podría retirarse en caso de perder.

Horario del Royal Rumble 2026 para México

El Royal Rumble 2026 tendrá lugar el sábado 31 de enero, con la peculiaridad de que este evento tendrá lugar en Arabia Saudita, por lo que su horario para México será muy diferente a otros años.

Es así que este año el Royal Rumble comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Un evento que se podrá seguir exclusivamente por la transmisión de Netflix, con la ventaja de que se puede sintonizar desde una televisión, una computadora o un teléfono.

WWE: Cartelera oficial del Royal Rumble 2026

Las luchas confirmadas para este evento son:



Batalla real femenina de 30 luchadoras

de 30 luchadoras Drew Mclntyre (campeón) vs Sami Zayn: Lucha por el Campeonato Indiscutible de WWE

Lucha por el Campeonato Indiscutible de WWE AJ Styles vs Gunther: Styles pone en juego su carrera como luchador

Styles pone en juego su carrera como luchador Batalla real masculina de 30 luchadores

Participantes confirmados para el Royal Rumble 2026

Aunque la WWE nunca revela la lista completa de 30 luchadores para la batalla real, ya tenemos algunos nombres confirmados y algunos otros que podrían ser grandes sorpresas durante la noche. Entre los seguros tenemos a:



Cody Rhodes

Roman Reings

Jey Uso

Rey Mysterio

Penta Zero Miedo

Dragon Lee

Jacob Fatu

Por otro lado, medios especializados en lucha libre señalan que Brock Lesnar podría regresar. Asimismo, desde hace meses surgió el rumor de que Chris Jericho podría hacer su regreso a WWE.

