Terminó la era de Mike McDaniel con los Delfines de Miami; entrenador estrella de la NFL podría sustituirlo

Tras una temporada desastrosa, los Delfines de Miami de la NFL dieron a conocer que este 8 de enero de 2026 se tomó la decisión de cortar a Mike McDaniel del equipo, quien se desempeñaba como Head Coach del equipo de Florida.

Los Miami Dolphins difundieron un comunicado en el que explican las razones que el presidente y propietario de la franquicia tomó en cuenta para despedir al joven entrenador:

"Tras una cuidadosa evaluación y extensas conversaciones desde el final de la temporada, he decidido que nuestra organización necesita un cambio integral. Esta mañana le informé a Mike McDaniel que ha sido relevado de su cargo como entrenador principal. Aprecio mucho a Mike y quiero agradecerle su arduo trabajo, compromiso y la energía que aportó a nuestra organización. Mike es una mente increíblemente creativa en el fútbol americano, cuya pasión por el deporte y sus jugadores era evidente a diario. Le deseo a él y a su familia lo mejor para el futuro".

The Miami Dolphins have relieved Head Coach Mike McDaniel of his duties. pic.twitter.com/5APbwENBU1 — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) January 8, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.