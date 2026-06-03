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/Deportes/Video

¿Y Tim Payne? Haití goleó a Nueva Zelanda

Nueva Zelanda cayó 4-0 ante Haití en un amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™; un error de Tim Payne abrió el camino para la goleada caribeña.

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Por: Ximena Ochoa
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