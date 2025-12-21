Juninho Vieira llega a Pumas; su historia, títulos y números antes de ser delantero en la Liga MX

Pumas decidió mirar más allá de los nombres habituales en el mercado de la Liga MX y apostó por un delantero con recorrido internacional. El Club Universidad Nacional confirmó este sábado 20 de diciembre la contratación del brasileño Juninho Vieira, atacante que recientemente levantó la Copa Libertadores y el Brasileirão con el Flamengo, ahora buscará consolidarse en el futbol mexicano de cara al Clausura 2026.

La llegada del sudamericano representa el segundo movimiento oficial del conjunto universitario en este mercado invernal, luego del fichaje del mediocampista mexicano César Garza.

Este no sería el cierre del mercado, puesto que la directiva auriazul busca reforzar zonas clave del campo y sumar variantes ofensivas tras un torneo irregular.

¿Quién es Juninho Vieira, el nuevo atacante de los universitarios?

Juninho Vieira no es un nombre mediático para la afición mexicana, pero su carrera refleja constancia y adaptación. El atacante se formó en las fuerzas básicas del Atlético Paranaense y debutó en la primera división brasileña en 2015.

Tras sus primeros pasos, acumuló experiencia en diversos clubes del futbol brasileño como Vila Nova, Grêmio Novorizontino, Figueirense y Brasil de Pelotas.

Su primer salto internacional se dio en 2019, cuando llegó al Estoril de Portugal. En la liga lusa disputó 23 partidos y marcó cinco goles, lo que le permitió mantenerse en Europa y posteriormente fichar con el GD Chaves.

Su paso por Europa y en el Flamengo

Aunque tuvo continuidad en Portugal, el punto más alto de su carrera llegó en Azerbaiyán. Con el Qarabag, Juninho se convirtió en un referente ofensivo al registrar 41 goles en 81 partidos, además de conquistar títulos de liga y copa. Ese rendimiento fue clave para que Flamengo decidiera repatriarlo en 2025.

Con el Mengao, el brasileño formó parte de un plantel histórico que ganó la Copa Libertadores y el Brasileirão, además de disputar la final de la Copa Intercontinental, donde fueron subcampeones tras caer ante el PSG . A nivel individual, Juninho aportó cuatro goles en 32 encuentros.

Un palmarés que respalda su llegada

En su trayectoria, Juninho Vieira presume dos ligas y una copa de Azerbaiyán, además del Brasileirão, la Copa Libertadores, la Supercopa de Brasil y el Campeonato Carioca con Flamengo, títulos que le dan peso a su arribo a Ciudad Universitaria.

