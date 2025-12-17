PSG es el mejor equipo del mundo; vence al Flamengo en la Copa Intercontinental

¡Se acabó! Luego de 120 minutos de acción y de una tanda de penales, el PSG venció al Flamengo y es el nuevo campeón de la Copa Intercontinental y oficialmente es reconocido como el mejor equipo del mundo este 2025. La final entre el campeón de la Copa Libertadores y el campeón de la Champions League estuvo a la altura de las expectativas.

Así fue la final de la Copa Intercontinental 2025, Flamengo vs PSG

Para sorpresa de millones, el partido fue mucho más parejo de lo esperado. En el primer tiempo, el PSG se puso al frente con un gol de Khivcha Kvaratskhelia y parecía que el camino estaba libre para el campeón de la Champions League.

Sin embargo, en la segunda mitad todo cambió, ya que se marcó un penal en favor del Flamengo y su capitán, el italiano Jorginho, se encargó de cambiarlo por el gol del empate. Luego de 90 minutos, el partido terminó 1-1, y aunque los parisinos buscaron el gol del triunfo hasta el último momento, todo se decidió en penales.

Final del tiempo reglamentario: PSG 1-1 Flamengo



¡NOS VAMOS AL TIEMPO EXTRA! 🗣️ pic.twitter.com/2PteRPJqw4 — Flamengo (@Flamengo_es) December 17, 2025

Ya en la tanda de penales sorprendió la cantidad de fallos. Primero, por el Flamengo, Saúl Ñíguez se equivocó al cobrar, pero después, por el PSG, el mejor jugador del mundo, Ousmane Dembélé, también falló su cobro. Después de esto, el conjunto brasileño se cayó, con otros tres fallos consecutivos, dejando el camino libre al PSG para coronarse.

¿Cuánto dinero gana el campeón de la Copa Intercontinental?

De acuerdo con medios europeos, el ganador de la Copa Intercontinental, además de sumar un título oficial a sus vitrinas, también recibe un premio económico de 5 millones de dólares, mientras que el subcampeón recibiría 4 millones de dólares.

Todos los equipos que participan se llevan un premio por participar, por lo que Cruz Azul , aunque perdió en el primer partido contra Flamengo, también recibió un pequeño ingreso económico.

