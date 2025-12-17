Luto en el futbol: Reportan muerte de importante jugador del Barcelona

Luto en el futbol internacional. Durante la tarde de este miércoles 17 de diciembre el Barcelona Sporting Club de Guayaquil, Ecuador confirmó la muerte de su lateral izquierdo, Mario Pineida el cual a lo largo de las últimas temporadas se había colocado como uno de los jugadores más importantes del club.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que el conjunto ecuatoriano confirmó la muerte de su jugador, el cual sumaba más de 220 partidos con el club siendo importante para los campeonatos de liga del 2020 y 2016.

¿Qué le pasó a Mario Pineida, jugador del Barcelona de Guayaquil?

De acuerdo con la información emitida por el Barcelona de Guayaquil, Mario Pineida murió de manera inmediata luego de un ataque directo en su contra en calles de la ciudad ecuatoriana antes mencionada.

Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista se lee en el comunicado emitido por el club ecuatoriano.

Medios internacionales reportaron que de igual forma, la esposa del jugador de 33 años de edad habría perdido la vida en el lugar de los hechos tras el ataque que se registró al sur de Guayaquil, una de las zonas más peligrosas de Ecuador según fuentes locales.

Harán ceremonia especial en honor a Pineida

Más allá de confirmar la lamentable noticia sobre el asesinato de Mario Pineida, el Barcelona Sporting Club dio a conocer que en las próximas horas se darán a conocer todos los detalles sobre los actos que se realizarán en memoria del futbolista .

Pese a ello, se prevé que el próximo jueves se realice una ceremonia especial para Pineida, además de que se espera la presencia de sus compañeros de equipo que lo acompañaron en sus últimos meses de carrera.

¿Quién fue Mario Pineida dentro del futbol?

Mario Pineida fue uno de los jugadores que logró consagrarse campeón en dos ocasiones con el Barcelona de Guayaquil, pues en 2020 y 2016 logró levantar el título de liga con el equipo.

Por otro lado, Pineida logró salir campeón de copa con el CD El Nacional de Ecuador, así como del campeonato carioca con el Fluminense en la temporada 2021-2022.

Vale la pena señalar que Mario Pineida logró enfundarse en un total de nueve ocasiones la playera de la Selección de Ecuador.

