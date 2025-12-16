México anuncia que no asistirá a la Serie del Caribe 2026 de Venezuela

La Confederación de Béisbol Profesional del Caibe (CBPC) emitió un comunicado oficial en el que informó que ni México, Puerto Rico ni República Dominicana, estarán presentes en la Serie del Caribe 2026 que se disputará en febrero próximo dentro del territorio de Venezuela.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales y sitios web, que la CBPC señaló que en el marco de una Asamblea General Extraordinaria, se comunicó que las tres ligas miembros antes mencionadas, no participarán en el torneo que se disputará del 1 al 7 de febrero en Venezuela.

¿Por qué no asistirá México a la Serie del Caribe 2026?

De acuerdo con lo mencionado en el comunicado de la CBPC, México no se presentará a la Serie del Caribe 2026 debido a la “incapacidad de asistir a la justa”, la cual se disputará en el Estadio Monumental de la ciudad Caracas en Venezuela.

Se destacó que su no asistencia a uno de los torneos de beisbol más importantes a nivel nacional e internacional, se da debido a “situaciones externas ajenas a su control” dentro del país anfitrión.

📰 Comunicación Oficial – Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC)



📎 https://t.co/YlvoHo5rUa

¿Por qué irán Puerto Rico y República Dominicana a la Serie del Caribe 2026?

Es importante mencionar que tanto México como Puerto Rico y República Dominicana emitieron el comunicado en conjunto, por lo cual los motivos de su ausencia a este torneo es por “situaciones externas” a los equipos.

¿Qué pasará con el torneo en Venezuela?

Dentro del comunicado emitido por la misma Confederación de Béisbol Profesional del Caibe , señaló que será en los próximos días que se determine qué ocurrirá con el torneo que estaba previsto a disputarse en menos de dos meses.

Vale la pena destacar que las ausencias de los tres países antes mencionados a la edición 2026 de la Serie del Caribe, supone un duro golpe para el torneo debido a que son más de la mitad de los equipos que la disputan.

