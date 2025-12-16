Dembélé The Best: Lista de ganadores de lo mejor del futbol por la FIFA 2025

Después un largo y pesado año futbolístico la FIFA dio a conocer a las y los ganadores del Premio The Best 2025 , el cual se encarga de enaltecer a lo mejor del futbol en sus diferentes posiciones del terreno de juego, así como a los entrenadores que destacaron a nivel internacional.

Fue en medio de una ceremonia en la que estuvieron los jugadores nominados en compañía del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se dio a conocer al mejor 11 varonil y femenil, así como a los mejores entrenadores y goles de la temporada. Algunos de los ganadores fueron:

Ousmane Dembélé: Mejor jugador

Aitana Bonmatí: Mejor jugadora

Luis Enrique: Mejor entrenador varonil

Sarina Wiegman: Mejor entrenadora femenil

Lista completa de ganadores de los premios The Best de la FIFA

Es importante mencionar que a diferencia de la ceremonia del Balón de Oro que entrega la revista France Football, los premios The Best se entregan a cada uno de los mejores futbolistas por posición con base en su desarrollo futbolístico de la temporada pasada.

Es por ello que más allá de los premios otorgados a Dembélé y Aitana Bonmatí, los futbolistas que también recibieron su reconocimiento por ser de lo mejor del futbol a nivel internacional son:

Gianluigi Donnarumma: Mejor portero (PSG)

Hannah Hampton: Mejor portera (Chelsea)

Santiago Montiel: Premio Puskas de la FIFA

Lizbeth Ovalle: Premio Marta de la FIFA

Mejor 11: Dembelé, Lamine Yamal, Pedri, Vitinha, Bellingham, Palmer, Mendes, Van Dijk, Pacho, Hakimi y Donnarumma

Números por los que Dembélé fue nombrado The Best por la FIFA

Es importante destacar que la temporada pasada fue el mejor año en la carrera de Ousmane Dembélé como futbolista profesional, pues junto al Paris Saint-Germain el delantero francés logró levantar la Champions League, Ligue 1, Copa de Francia, Trofeo de Campeones, subcampeón del Mundial de Clubes, nombrado ganador del Balón de Oro y más.

Gol de Lizbeth Ovalle que ganó el premio de la FIFA

En cuanto al premio otorgado a la mexicana Lizbeth Ovalle, fue su gol marcado en el Tigres vs Chivas de la temporada pasada, que la hoy jugadora del Orlando Pride obtuvo el premio Marta en la ceremonia del The Best 2025.

