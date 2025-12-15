OFICIAL: Cruz Azul anuncia nuevo estadio para sus juegos de local en el 2026

Desde hace años la afición pedía un estadio para el equipo en los partidos de local y por fin la directiva de Cruz Azul ha hecho algo al respecto. La tarea no fue sencilla y todavía existen dudas al respecto, pero, por lo pronto, el Estadio Centenario de Cuernavaca será su nueva casa durante el 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cruz Azul Femenil tendrá nuevo estadio

A través de un comunicado, la directiva celeste hizo oficial que Cruz Azul Femenil jugará todos sus partidos de local en el Estadio Centenario, en Cuernavaca, Morelos, recinto en el que sueñan alcanzar su primer título de la Liga MX Femenil.

Desde su fundación, el equipo de Cruz Azul Femenil jugó en las instalaciones de La Noria, con un público extremadamente limitado y con juegos que, más que de primera división, se sentían como entrenamientos.

Ahora, las cementeras tendrán la oportunidad de jugar en un recinto con capacidad para 14 mil 800 aficionados, en donde buscarán crear una nueva identidad futbolística en la región y conseguir el apoyo que tanto habían esperado durante años.

Cruz Azul sueña con trascender en la Liga MX Femenil

Es un hecho que desde que comenzó el 2025 la directiva de Cruz Azul comenzó a invertir más dinero en el equipo femenil, con refuerzos de calidad que se tradujeron en mejores resultados en la Liga.

De hecho, en el pasado torneo Apertura 2025 tuvieron su mejor actuación de la historia, en donde clasificaron a Liguilla y avanzaron hasta las semifinales, en donde fueron eliminadas por Tigres. Esto es lo más cerca que han estado del título y claramente el objetivo para el próximo año será conseguirlo.

Ya presentaron nuevos fichajes para la próxima campaña y esperan que el estadio pueda ser la motivación que hacía falta para lograr el primer título de Liga MX Femenil para Cruz Azul.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.