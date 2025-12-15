La grave lesión de Patrick Mahomes que lo dejará bastante tiempo inactivo

Los fanáticos de Kansas City Chiefs todavía no saben qué fue peor, si quedar eliminados de playoffs o la lesión de su quarterback estrella Patrick Mahomes. La derrota ante Los Angeles Chargers en la semana 15 fue un duro golpe para la franquicia y ahora, además de quedar fuera de postemporada por primera vez en más de una década, también deben trabajar a marchas forzadas para recuperar a Mahomes.

Como una escena de película, Mahomes buscó extender una de las últimas jugadas del partido, con 1:53 minutos en el reloj, con la ilusión de anotar y mantener viva la esperanza de postemporada, pero el destino jugó en su contra. Su pierna izquierda quedó atorada en el pasto y sufrió una de las peores lesiones que puede tener un deportista.

Breaking: #Chiefs superstar QB Patrick Mahomes just went down with a knee injury.



Does not look good at all. pic.twitter.com/FL8o9a8JMU — Arye Pulli (@AryePulliNFL) December 14, 2025

La lesión de Patrick Mahomes

Mahomes no pudo salir por su propia cuenta de la cancha. Los jugadores se arrodillaron temiendo lo peor, y el equipo lo confirmó un par de horas después. Tras una resonancia magnética, confirmaron que Patrick sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Romperse el ligamento cruzado puede terminar con la carrera de cualquier deportista, ya que dejará sensible la rodilla de por vida y además implica un largo proceso de recuperación.

¿Cuánto tiempo estará fuera Patrick Mahomes?

Por lo pronto, es un hecho que los Chiefs tendrán que buscar a otro mariscal de campo para terminar con dignidad la temporada 2025 de la NFL . Los partidos que le restan son ante Titans Tennessee, Denver Broncos y Las Vegas Raiders.

Sin embargo, en el peor de los escenarios, Mahomes estaría fuera hasta un año, por lo que también podría perderse el inicio de la temporada 2026. Para darnos una idea, se estima que una recuperación rápida de dicha lesión lleva al menos seis meses, por lo que, en el mejor de los escenarios, Patrick volvería a entrenar hasta junio de 2026.

