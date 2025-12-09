Revancha única; hora y señal de streaming para ver gratis el Cruz Azul vs Flamengo por el Derby de las Américas

Después de la trágica eliminación en las semifinales de la Liga MX ante los Tigres de la UANL, los dirigidos por Nicolás Larcamón deberán superar el partido Cruz Azul vs Flamengo del Derby de las Américas para seguir aspirando a llegar hasta la Copa Intercontinental en la que espera el París Saint-Germain (PSG).

Será en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que se vivirá el partido entre los cementeros y el “Mengao”, vigentes campeones de la Concachampions y la Copa Libertadores respectivamente.

Señal de streaming para ver el Cruz Azul vs Flamengo

Al igual que en la renovada y primera edición de la Copa Intercontinental del pasado 2024, el Cruz Azul vs Flamengo y el resto de los compromisos del torneo se podrán ver completamente en vivo y gratis a través de la plataforma de FIFA+ en el horario antes mencionado.

Para poder ver el compromiso completamente en vivo y en directo, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la FIFA, en el cual se vivirá tanto el Derby de las Américas, así como la Copa Challenger y la Copa Intercontinental de este 2025.

¿Qué pasa si Cruz Azul le gana al Flamengo en el Derby de las Américas?

Es importante mencionar que el ganador del partido Cruz Azul vs Flamengo por el Derby de las Américas, se deberá medir ante el Pyramids FC, conjunto que venció al Al Ahli en la Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA de este mismo campeonato internacional.

Será precisamente el ganador de este partido conocido como la Copa Challenger, quién avanzará a la disputa de la Copa Intercontinental ante el PSG de Luis Enrique, los cuales siguen a la espera de conocer a su rival en el torneo.

Cruz Azul intentará igualar lo hecho por Pachuca en 2024

Los dirigidos por Nicolás Larcamón intentarán replicar lo hecho por los Tuzos del Pachuca en el pasado 2024, año en el cual lograron ganar tanto el Derby de las Américas ante el Botafogo, así como la Copa Challenger ante el Al Ahly para terminar midiéndose ante el Real Madrid por la Copa Intercontinental.

