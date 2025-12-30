De las canchas a los encordados; los atletas y deportistas más famosos que murieron en 2025

Este 2025 estuvo lleno de historia dentro del mundo del deporte gracias al primer Mundial de Clubes de 32 equipos, el bicampeonato del Toluca de la Liga MX y Los Angeles Dodgers de la MLB, el reencuentro con la gloria de McLaren en la Fórmula 1, así como por aquellos deportistas que murieron de manera repentina en el año.

Y es que más allá de los éxitos obtenidos por clubes de futbol, beisbol, americano, Fórmula 1 y demás deportes que marcaron las tendencias en el 2025, toca hablar de los protagonistas que se adelantaron en el camino dejando un legado único e imborrable en diferentes disciplinas.

Lista de deportistas que murieron en 2025

Sin duda alguna la muerte de deportistas que marcó la tendencia en este 2025 fue la de Diogo Jota , jugador en activo del Liverpool de la Premier League y compañero de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal.

Entre las trágicas pérdidas humanas que se vivieron en el año, también destaca la de Hulk Hogan, histórico luchador que brilló en su paso por la WWE y WCW y el cual también destacó en el mundo del espectáculo.

Los deportistas más famosos que murieron en este 2025 son:

Diogo Jota

Hulk Hogan

George Foreman (boxeador)

Ryne Sandberg (miembro del Salón de la Fama de la MLB)

Greg Biffle (NASCAR)

¿De qué murió Diogo Jota, exjugador del Liverpool?

Vale la pena recordar que Diogo Jota perdió la vida el 3 de julio de este 2025 junto a su hermano André Silva tras verse involucrados en un accidente automovilístico en España. En su momento, imágenes compartidas en redes sociales mostraron el vehículo de los futbolistas, completamente destruido.

Jota era uno de los jugadores más importantes del Liverpool de la Premier League, además de que apuntaba a ser uno de los referentes de Portugal en el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

¿De qué murió Hulk Hogan?

Por su parte, se reportó que Hulk Hogan murió a causa de un paro cardíaco tras someterse a una cirugía. La muerte del exluchador marcó un antes y un después en la industria de la lucha libre y la misma WWE.

