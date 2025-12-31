Cristiano Ronaldo anotó el gol 957 de su carrera
Cristiano Ronaldo marcó su gol 957 con Al-Nassr, lidera la liga saudí y sigue acercándose a la histórica marca de los mil goles.
Cristiano Ronaldo anotó en el empate de Al-Nassr ante Al-Ettifaq.
Suscríbete a
nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.
- Llegó a 957 goles en su carrera profesional.
- Suma 112 goles en 126 partidos con Al-Nassr.
- Al-Nassr es líder solitario de la liga saudí con 31 puntos.
- Ronaldo jugará un amistoso ante México en marzo de cara al Mundial 2026.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.