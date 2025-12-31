inklusion.png Sitio accesible
Cristiano Ronaldo anotó el gol 957 de su carrera

Cristiano Ronaldo marcó su gol 957 con Al-Nassr, lidera la liga saudí y sigue acercándose a la histórica marca de los mil goles.

Deportes

Por:  Ximena Ochoa

Cristiano Ronaldo anotó en el empate de Al-Nassr ante Al-Ettifaq.

  • Llegó a 957 goles en su carrera profesional.
  • Suma 112 goles en 126 partidos con Al-Nassr.
  • Al-Nassr es líder solitario de la liga saudí con 31 puntos.
  • Ronaldo jugará un amistoso ante México en marzo de cara al Mundial 2026.

