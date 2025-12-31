Cristiano Ronaldo anotó el gol 957 de su carrera

Cristiano Ronaldo anotó en el empate de Al-Nassr ante Al-Ettifaq.

Llegó a 957 goles en su carrera profesional.

profesional. Suma 112 goles en 126 partidos con Al-Nassr .

. Al-Nassr es líder solitario de la liga saudí con 31 puntos.

de la liga saudí con 31 puntos. Ronaldo jugará un amistoso ante México en marzo de cara al Mundial 2026.

