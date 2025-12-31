inklusion.png Sitio accesible
AICM reanuda aterrizajes por neblina en CDMX; despegues continúan este 31 de diciembre

Mbappé diagnosticado con esguince de rodilla

Mbappé sufre esguince en la rodilla izquierda; se pierde el duelo ante Betis, pero Real Madrid lo contempla para la Supercopa en Arabia Saudita.

Deportes

Por:  Ximena Ochoa

Kylian Mbappé sufrió un esguince en la rodilla izquierda.

  • Está descartado para el partido ante Betis en el Bernabéu.
  • Real Madrid no lo descarta para la Supercopa en Arabia Saudí.
  • Los merengues buscarán revancha tras perder la final ante Barcelona.
  • Mbappé igualó a Cristiano Ronaldo como máximo goleador anual del club.

