Mbappé diagnosticado con esguince de rodilla

Kylian Mbappé sufrió un esguince en la rodilla izquierda.

Está descartado para el partido ante Betis en el Bernabéu.

en el Bernabéu. Real Madrid no lo descarta para la Supercopa en Arabia Saudí .

. Los merengues buscarán revancha tras perder la final ante Barcelona .

. Mbappé igualó a Cristiano Ronaldo como máximo goleador anual del club.

