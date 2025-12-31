Mbappé diagnosticado con esguince de rodilla
Mbappé sufre esguince en la rodilla izquierda; se pierde el duelo ante Betis, pero Real Madrid lo contempla para la Supercopa en Arabia Saudita.
Kylian Mbappé sufrió un esguince en la rodilla izquierda.
- Está descartado para el partido ante Betis en el Bernabéu.
- Real Madrid no lo descarta para la Supercopa en Arabia Saudí.
- Los merengues buscarán revancha tras perder la final ante Barcelona.
- Mbappé igualó a Cristiano Ronaldo como máximo goleador anual del club.
