John Cena es un fanático del anime y revela cuál es su serie favorita de este género

John Cena se volvió viral durante los Premios Oscar 2024, el luchador sorprendió al mundo entero al salir completamente desnudo a cámara para presentar la categoría de Mejor diseño de vestuario, que terminó ganando la cinta de Yorgos Lanthimos. El actor hizo un homenaje a los Oscar de 1974, donde un hombre se paseó sin ropa al igual que el luchador de la WWE.

Gracias a su interesante presentación, John Cena comenzó a ser el foco de atención del público y esto trajo historias del pasado muy memorables, pero la que ha llamado la atención fue cuando se dio a conocer que el actor era fanático del anime, y le preguntaron cuál era su programa favorito, el luchador reveló que se trataba de uno que no es tan popular como Dragon Ball o One Piece.

John Cena comparte cuál es su anime favorito

En una aparición en el podcast Whiskey Ginger, conducido por el actor y comediante Andrew Santino, el luchador habló sobre el anime, John Cena comentó que su programa favorito no era una de las populares, el actor comentó que era fanatico de Hokuto no Ken (también conocida como Fist of the North Star), un programa con trama post-apocalíptico.

John Cena reveló que de niño se sentía atraído por los temas post-apocalípticos y descubrió el anime en el momento adecuado, el luchador comentó que pasaba horas frente a la televisión viendo este anime de 1986. El programa tiene varias escenas de acción y artes marciales, por lo que es fácil entender las razones por las que el actor se cautivó con este show.

Fist of the North Star tiene lugar en un mundo post-apocalíptico, luego de un gran desastre nuclear provocado por una guerra. El protagonista de la historia es Kenshiro, quien practica el Hokuto Shinken, una herramienta que usa con el propósito de devolver la paz al mundo; este programa puede ser visto en la plataforma de streaming, Crunchyroll, página con un catálogo entero de anime.

