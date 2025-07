Por tele abierta y gratis: Hora y señal para ver gratis el Cruz Azul vs Seattle Sounders por Leagues Cup

La Leagues Cup entre los clubes de la Liga MX y la MLS sigue su curso, pues este jueves 31 de julio se disputa el Cruz Azul vs Seattle Sounders así el resto de los últimos cinco partidos de la primera jornada del torneo, el cual hasta el momento ha mostrado una amplia ventaja para los equipos mexicanos.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón buscarán ganar su primer partido de Leagues Cup tras el campeonato que consiguieron en el 2021, pues en las pasadas dos ediciones del certamen de 2023 y 2024, Cruz Azul únicamente ha sumado seis empates y una derrota.

¿A qué hora es el Cruz Azul vs Seattle Sounders por Leagues Cup?

El partido Cruz Azul vs Seattle Sounders por la Leagues Cup 2025 dará inicio a las 20:30 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, esto siempre y cuando se cumplan con los tiempos y horarios establecidos por los organizadores del evento que se disputa dentro de los Estados Unidos.

Vale la pena mencionar que esta será la tercera vez que La Máquina se mida contra este conjunto de la MLS, pues en marzo de este mismo 2025 los entonces dirigidos por Vicente Sánchez se enfrentaron a los estadounidenses por los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup, partidos en los cuales ganaron por marcador global de 4-1.

¿Por dónde ver el Cruz Azul vs Seattle Sounders?

A diferencia de todos los partidos del pasado jueves 30 de julio, el Cruz Azul vs Seattle Sounders se podrá ver completamente en vivo y gratis por televisión abierta, pues el cotejo será transmitido a través de la señal de Azteca 7 con las mejores voces de la narración en el país.

Es importante mencionar que la transmisión del compromiso entre los clubes de la Liga MX y la MLS dará inicio cinco minutos antes de la hora estipulada por la Leagues Cup, es decir a las 20:25 horas en tiempo de la Ciudad de México (CDMX).

¿Cómo van los duelos directos de Liga MX vs MLS en la Leagues Cup 2025?

La rivalidad Liga MX vs MLS que se ha visto en esta temporada de la Leagues Cup 2025 ha dejado hasta el momento, una importante ventaja de los equipos mexicanos sobre los estadounidenses, pues hasta el momento el futbol azteca suma siete victorias por cinco de los norteamericanos.

El resto de los compromisos que se vivirán este jueves 31 de julio en la Leagues Cup son el Charlotte vs Juárez, Chivas vs New York Red Bulls, Colorado Rapids vs Santos, Monterrey vs Cincinnati y LA Galaxy vs Xolos de Tijuana.

