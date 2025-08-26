Marca el calendario: Fecha exacta en la que Checo Pérez volverá a correr el GP de México en 2026 con Cadillac

Este martes 26 de agosto se hizo completamente oficial que Sergio ‘Checo’ Pérez regresará a la Fórmula 1 para correr con la nueva escudería Cadillac, por lo cual también se confirmó que el piloto tapatío estará presente en el Gran Premio de México del 2026 que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Será del 30 de octubre al 1 de noviembre del 2026 que ‘Checo’ Pérez estará corriendo el Gran Premio de México con su nueva escudería, por lo cual se prevé que la carrera cuente con un lleno total en las gradas del Autódromo ubicado en el oriente de la capital del país.

¿Cuándo debuta Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1?

Si bien es cierto que se hizo oficial la llegada del piloto mexicano a la nueva escudería de la Fórmula 1, el debut del ex de Red Bull Racing con Cadillac se dará hasta los primeros días del próximo mes de marzo del 2026.

En concreto, se espera que Sergio Pérez estrene su monoplaza de forma oficial en el Gran Premio de Australia que se llevará a cabo en la ciudad de Melbourne, esto en el fin de semana que va del 6 al 8 de marzo del próximo 2026.

¿Quién será el coequipero de Sergio ‘Checo’ Pérez con Cadillac en la Fórmula 1?

Vale la pena mencionar que Cadillac anunció que su dupla de pilotos estará conformada también por el finladés Valtteri Bottas, el cual también cuenta con un exitoso paso por la escudería de Mercedes en la que fue coequipero del multicampeón mundial, Lewis Hamilton.

A lo largo de su carrera dentro de la Fórmula 1, Bottas ha conseguido subir en un total de 67 ocasiones al podio, además de que suma 20 poles, 10 victorias, dos victorias en carreras sprint y 19 vueltas rápidas.

¿Cuándo fue la última carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

Es importante recordar que la última carrera de ‘Checo’ Pérez dentro de la Fórmula 1 fue el pasado 8 de diciembre del 2024, pues en esa fecha el tapatío vivió su última vuelta como piloto de Red Bull Racing en el circuito de Yas Marina en Abu Dabi.

Es por ello que el regreso de Sergio Pérez a los circuitos de la Fórmula 1 se dará más de un año después de su última carrera, en la cual no logró sumar puntos para su ahora exequipo.

Escuderías para las que ha corrido Sergio ‘Checo’ Pérez

Cadillac será el sexto equipo para el cual corra el piloto mexicano dentro de la Fórmula 1, pues el de Jalisco ya vistió los colores de las siguientes escuderías:

Sauber de 2011 a 2012

McLaren en el 2013

Force India de 2014 a 2018

Racing Point del 2019 a 2020

Red Bull Racing de 2021 a 2024

Cadillac 2026

What a journey so far for @SChecoPerez! 🤩



Who's excited for his full-time return with Cadillac? 👀#F1 pic.twitter.com/aGJJ9TSj9Q — Formula 1 (@F1) August 26, 2025

Video de Keanu Reeves presentando a Checo Pérez y Valtteri Bottas con Cadillac

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que Cadillac anunció a Sergio Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos para el 2026. Durante la presentación el actor Keanu Reeves fue el encargado de llevar el relato de la noticia.

