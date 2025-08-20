Los delitos por los que dieron prisión preventiva a Julio César Chávez Jr

Julio César Chávez Jr intentó retomar su carrera como boxeador, pero fue detenido en Estados Unidos, después deportado a México, y ahora, un juez federal lo vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva. El ‘hijo de la leyenda’ es investigado por varios delitos, entre los que destaca el de delincuencia organizada.

Chávez Jr fue deportado a México el lunes 18 de agosto y fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 11 en Hermosillo, Sonora, en donde permanecerá en prisión preventiva hasta que su situación legal se esclarezca.

Los delitos por los que acusan a Julio César Chávez Jr

La Fiscalía General de la República (FGR) contaba con una orden de aprehensión en contra de Chávez Jr desde el 2023. Ahora que el pugilista se encuentra detenido en Hermosillo, establecieron que los delitos por los que lo buscaban son vínculos con el Cártel de Sinaloa, delincuencia organizada y tráfico de armas y drogas.

Específicamente, señalan que Chávez Jr participó en la introducción de armas al territorio mexicano de forma clandestina, además de tener nexos con la fabricación de armas, municiones, cartuchos y explosivos.

Asimismo, investigaciones lo acusan de haber ‘estado a disposición’ de Néstor Isidro Pérez Salas, mejor conocido como “El Nini”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, con el que colaboró en una tarea muy específica: golpear a las personas que secuestraban a manera de “castigo”.

¿Cómo fue la detención de Julio César Chávez Jr?

Fue el pasado 2 de julio cuando el ICE lo detuvo en Los Ángeles, Estados Unidos. El boxeador fue detenido por no tener su visa vigente, pero también por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Estuvo más de un mes bajo la custodia de las autoridades estadounidenses, hasta que el 18 de agosto fue deportado a México, para seguir su proceso legal. Ahora, Chávez Jr seguirá en prisión hasta determinar si es culpable o inocente.

