Humo blanco en CU: Es oficial, Pumas presenta a JJ Macías y a Alan Medina como nuevos refuerzos

Los Pumas de la UNAM continúan reforzando su plantilla para el Torneo Apertura 2025 con dos incorporaciones destacadas: el delantero José Juan Macías y el extremo Alan Medina.

Ambos jugadores fueron presentados oficialmente en La Cantera, buscando aportar su experiencia y calidad al equipo dirigido por Efraín Juárez .

¿Qué números ocupará JJ Macías y Alan Medina en Pumas?

Durante la conferencia de prensa se dio a conocer que el delantero mexicano usará el 11; mientras que Alan Medina usará el 22.

JJ Macías: ¿Renacimiento en el Pedregal?

José Juan Macías , de 25 años, regresa a la Liga MX tras una prueba en Europa, lesiones y falta de continuidad. El delantero mexicano se une a Pumas en busca de recuperar su mejor nivel.

El club universitario ha sido históricamente un lugar donde jugadores con potencial han resurgido, como el caso de César Huerta , quien llegó al Pedregal en el Torneo Apertura 2022 y logró destacarse antes de su salida al Anderlecht de Bélgica.

🐾 ¡Bienvenido, JJ Macías!

Un delantero técnico y de gran calidad, que llega para rugir con la garra y la pasión del azul y oro.



¡CU será tu casa! ⚽️🐾#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/WzfN3GPFNR — PUMAS (@PumasMX) August 20, 2025

JJ Macías asegura que las lesiones quedaron atrás

Durante el momento de dirigirse a la prensa, el exchiva agradeció llegar al club universitario y sentenció que está en su mejor forma física, por lo que aseveró que las lesiones quedaron atrás.

“Me siento agradecido y, en este momento, en mi mejor forma física. Las lesiones son cosa del pasado y para mí esto es como si volviera a debutar y es la oportunidad de mi vida. Llego a un grande, no llego a cualquier otro club”, explicó.

¿Quién es Alan Medina, el nuevo refuerzo de Pumas?

Por otro lado, Alan Medina, de 27 años, llega a Pumas en calidad de préstamo por un año con opción de compra, procedente de Querétaro.

Antes de concretar su salida, Medina extendió su contrato con los Gallos Blancos hasta junio de 2027, asegurando al club queretano una posición sólida en caso de que Pumas decida ejercer la opción de compra al finalizar el préstamo.

Con pasos previos por Toluca, América, Necaxa, FC Juárez y Mazatlán, Medina aporta experiencia y recorrido en la Liga MX . En el semestre actual, disputó cuatro partidos con Querétaro, acumulando más de mil minutos y registrando dos asistencias.

Un nuevo Puma llega a Ciudad Universitaria, con mucha garra y velocidad, Alan Medina portará los colores azul y oro.



¡Bienvenido, Alan! 👊🏽#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/FmEFLGsoWw — PUMAS (@PumasMX) August 20, 2025

¿Quiénes fueron los refuerzos de Pumas para el Apertura 2025?

La llegada de Macías y Medina se suma a otras incorporaciones realizadas por Pumas para fortalecer su plantilla en el Apertura 2025. Jugadores como Keylor Navas , Álvaro Angulo, Aaron Ramsey y Pedro Vite también se han unido al equipo.

Pumas busca revitalizar su ofensiva y fortalecer su equipo para afrontar los retos del presente torneo, que no ha sido tranquilo.

