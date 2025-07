OFICIAL: Efraín Juárez vislumbra el debut de Aaron Ramsey con Pumas y las razones por las que no ha visto acción

El director técnico de Pumas terminó con la incertidumbre de los aficionados y reveló la razón por la que Aaron Ramsey, el mediocampista galés recién llegado al cuadro felino, no ha podido tener su esperado debut en la cancha universitaria.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

En conferencia de prensa, Efraín Juárez, estratega de Pumas, habló claramente de la fecha en la que el jugador galés podría aparecer en la alineación de su nuevo equipo. Te contamos los detalles.

Efraín Juárez reveló por qué no ha debutado Aaron Ramsey

Aunque Aaron Ramsey llegó a México hace más de una semana, hasta ahora no ha visto acción en la cancha, una situación que tiene nerviosos a los aficionados del equipo universitario.

EFRAÍN JUÁREZ REVELÓ CUÁNDO JUGARÁ RAMSEY 😬



El estratega de los Pumas, Efraín Juárez, dejó en claro la razón por la que NO ha jugado Aaron Ramsey con los universitarios y mencionó si podría debutar en la Leagues Cup. pic.twitter.com/U8brzrPONA — Estadio Deportes (@EstadioDxts) July 30, 2025

En conferencia de prensa, Efraín Juárez rompió el silencio y reveló que Ramsey no ha pisado la cancha debido a que llegó lesionado y todavía no está al 100% para jugar. El director técnico de Pumas explicó que por esta razón, no tuvieron mucha competencia para el fichaje.

“Aaron Ramsey venía de una lesión desde hace cuatro meses, sufrió una operación importante y cuando tenemos la opción de ficharlo sabemos que le faltaba para estar al 100%”, informó el técnico Efraín Juárez.

Efraín Juárez explicó que el cuadro felino tomó la decisión de ir por él y tratar la última fase de su recuperación aquí en México.

“Hoy está en la última fase de recuperación para poder entrar ahora a la fase física. Ya está muy cerca y después podrá incorporarse al grupo”, señaló.

El entrenador de Pumas revela si Aaron Ramsey podrá debutar en la Leagues Cup

Pese a que Aaron Ramsey avanza satisfactoriamente en su recuperación, Efraín Juárez dejó claro que la fecha de su debut con Pumas dependerá del médico. No obstante, el estratega dejó claro que están muy ilusionados porque el primer juego con la escuadra felina sea lo más pronto posible.

“Me encantaría decir que puede jugar mañana, pero es día tras día, porque hoy lo vemos y de cómo llegó a cómo está ahora, físicamente está en un momento importante, ya está esprintando, fase con pelota y yo creo que en un tiempo corto podría estar incorporándose con nosotros”, aseguró el técnico mexicano.

Mientras tanto, Pumas debuta esta tarde en la Leagues Cup con su fichaje estrella, Keylor Navas, el portero de origen costarricense que defenderá la portería del equipo felino en su encuentro contra el Orlando City.

¿A qué hora juega Pumas contra Orlando City?

Este miércoles 30 de julio, continúan las acciones de la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup. Pumas se medirá con la escuadra de Orlando City, en el Exploria Stadium, en punto de las 18:00 horas (centro de México).

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.