Ingresan al boxeador Julio César Chávez Jr a penal de máxima seguridad de México

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr fue ingresado a un penal de máxima seguridad en México este martes 19 de agosto, de acuerdo con una ficha de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con el objetivo de ser investigado por sus posibles nexos con el crimen organizado.

¿En qué penal está Julio César Chávez Jr?

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el boxeador mexicano fue detenido el lunes 18 de agosto a las 11:53 de la mañana (hora del Centro de México).

El boxeador mexicano fue deportado por Estados Unidos y entregado a las autoridades mexicanas en la Garita Dennis Deconcini, desde donde fue trasladado a los separos de la Jefatura de la Policía Federal Ministerial en Sonora y posteriormente al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 11 en Hermosillo.

Detención de Julio César Chávez en Estados Unidos

El pasado 2 de julio, el boxeador mexicano Julio César Chávez , fue detenido por las autoridades de Estados Unidos en Studio City, un barrio del norte de Los Ángeles, California, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

En dicho momento, las autoridades norteamericanas señalaron que “nadie está por encima de la ley, incluidos los atletas de fama mundial”, pues se acabaron los días de violencia perpetrada por los cárteles.

¿De qué acusan a Julio César Chávez Jr?

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el boxeador Julio César Chávez Jr cuenta con una orden de aprehensión en México, desde marzo de 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas.

El boxeador cuenta con varios antecedentes penal en Estados Unidos y ya había sido detenido por las autoridades por conducir bajos los efectos del alcohol y las drogas. En 2023, un juez emitió una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada.

Según las investigaciones de Estados Unidos, Julio César Chávez estaba al servicio de Néstor Ernesto Pérez Salas, líder del Cártel de Sinaloa, alias “El Nini”, y boxeador golpeaba a miembros de pandillas rivales.

