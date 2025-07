“No es justo, mi portero no tiene manos”, los errores de Rodrigo Parra con Pumas y los mejores memes

A sus 17 años, los primeros partidos de Rodrigo Parra con Pumas no han sido sencillos. Algunos lo culpan directamente por varios errores que terminaron en goles, pero también, para muchos, es culpa de la directiva, por no tener un portero de “confianza” y tener que debutar a un joven que, aparentemente, no estaba listo para la primera división mexicana.

Hasta ahora, Rodrigo Parra ha jugado dos partidos en la Liga MX y sus errores han provocado, al menos, tres goles de rivales, por lo que las estadísticas le juegan en contra y ahora los memes sobre su desempeño no se han hecho esperar.

Memes sobre los errores de Rodrigo Parra con Pumas

En su último partido contra Pachuca, Rodrigo Parra no pudo controlar bien un balón y el delantero rival le quitó el esférico para después anotar. De igual manera, no pudo cortar un centro que parecía “sencillo” para un arquero de primera división y la jugada terminó en gol. Al final, Pumas perdió 2-3 ante Pachuca.

Gracias a Rodrigo Parra los partidos de Pumas ya no son aburridos. Dejen de criticarlo. pic.twitter.com/Yh7TjcPwxf — Tipster Mexicano (@tipstermexicano) July 20, 2025

Rodrigo Parra en el segundo gol del Pachuca



https://t.co/qJvjq6LKUw — Joelo Bogusz (@Jooy_cg) July 20, 2025

Rodrigo Parra highlights pic.twitter.com/xSGcllbeWY — Didago Lara (@DiegoDidago) July 20, 2025

¿Qué pasará en la portería de Pumas?

Hasta ahora, la directiva sigue buscando a Keylor Navas como su principal opción, sin embargo, no han podido llegar a un acuerdo con la directiva de Newell’s, dueños de la carta del jugador tico.

Hay optimismo en poder fichar a Navas, sin embargo, en caso de no lograrlo, su opción sería Rui Patricio, portugués que ha sido tres veces mundialista y que ganó la Eurocopa en compañía de Cristiano Ronaldo.

