VIDEO: Selección Mexicana Femenil de Flag Football vence a Japón; partido completo

La selección mexicana femenil de Flag Football esta brillando en los Juegos Mundiales 2025 pues logró vencer a Japón y si te perdiste el partido, aquí podrás ver la repetición y revivir su victoria.

El equipo mexicano está encabezado por Diana Flores, una de las mejores jugadoras del mundo quien a los 16 años jugó en un torneo internacional.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Selección femenil de Flag Football vence a Japón

El torneo esta formado por dos sectores y la selección femenil de México forma parte del Grupo B con Japón, Italia y Gran Bretaña. Mientras que el Grupo A lo conforman Estados Unidos, Austria, Canadá y China.

El partido entre México y Japón estuvo lleno de emoción y las mexicanas dieron su mejor esfuerzo y lograron vencer a las japonesas con un marcador 41 a 24, así México consiguió su primera victoria.

Las anotaciones estuvieron a cargo de

Victoria Chávez 2

Tania Rincón 2

Ana Aguayo 1

Silvia Contreras 1

Aquí puedes revivir el partido donde triunfaron las mexicanas.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección mexicana de flag football?

La selección mexicana femenil de flag football tiene programados otros dos partidos en los Juegos Mundiales 2025 :

Viernes 15 de agosto, 10:10 hs - México vs Italia

Viernes 15 de agosto, 15:40 hs - Gran Bretaña vs México

Todos los partidos se transmitirán gratis en el sitio web olympics.com y en la página de la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF).

Triunfos de la selección mexicana de flag football

La selección mexicana de flag football es una de las potencias mundiales en este deporte pues han sido campeonas del mundo tres veces. En los dos últimos mundiales obtuvieron la plata tras perder ante Estados Unidos.

Hace 3 años, ganaron la medalla de oro en el estreno de este deporte en los Juegos Mundiales Birmingham 2022.

Conoce cómo funcionan los nuevos cascos inteligentes de la NFL [VIDEO] Los nuevos cascos inteligentes de la NFL abrieron un debate entre los fanáticos y los especialistas, unos apuntan al retroceso y los otros a salvar vidas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.