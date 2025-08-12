FOTOS: Filtran diseño del uniforme de México para el Mundial de 2026; inspirado en el del 98

A menos de un año para que inicie el Mundial de 2026, hay una enorme curiosidad de conocer el uniforme que usará México para esta justa tan importante. Hace meses supuestamente se filtró el primer diseño y Adidas tuvo que rehacerlo, pero de nueva cuenta, la que podría ser la camiseta oficial de la Selección Mexicana circula en redes sociales.

Considerando el poco tiempo que falta para la Copa del Mundo, la marca de Adidas se queda sin tiempo para anunciar el diseño que usará el combinado Azteca, sin embargo, parece que la última playera que se ha filtrado sería la definitiva.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Filtran diseño del uniforme de México para el Mundial de 2026

En esta ocasión, México volvería a usar un uniforme de color verde para el Mundial de 2026, luego de que el color negro y el vino se habían convertido en sus distintivos en los últimos años (la de visitante seguiría siendo de color blanco).

En las imágenes que se han filtrado vemos un diseño inspirado en el uniforme que utilizó la Selección en el Mundial de Francia 1998, donde tenían el calendario azteca en el centro del pecho.

En este nuevo diseño también se vería el calendario azteca, pero más lejos, y en el centro el logo de la Selección Mexicana tomaría el lugar del dios del Sol, Tonatiuh, quien aparece en la original.

Redes Foto filtrada del uniforme de México para el Mundial de 2026

Uniforme de México en el Mundial de 1998

En aquel entonces México se robó los reflectores del mundo con el diseño de su camiseta, pues era algo nunca antes visto en el futbol. En lugar de utilizar un diseño “tradicional” con líneas o división de colores, apostaron por una imagen representativa de la cultura prehispánica y consiguieron un jersey que pasó a la historia como uno de los más bellos.

Por si fuera poco, el desempeño de la Selección Mexicana en dicho Mundial también será recordado por millones, ya que dieron una de sus mejores participaciones en cuanto a desempeño en la cancha.

Compartieron grupo con Holanda, Bélgica y Corea del Sur. No eran favoritos para avanzar, pero lo hicieron en segundo lugar, solo por detrás de Holanda; en sus partidos vencieron 3-1 a Corea del Sur, y empataron 2-2 contra Bélgica y Holanda respectivamente.

Y en octavos de final ilusionaron más que nunca con avanzar a la siguiente ronda. Comenzaron ganando el partido con un gol del ‘Matador’ Hernández al 47', pero después Alemania empató el partido y en el minuto 86 le dieron la vuelta, sentenciando una de las eliminaciones más dolorosas en la historia del ‘Tricolor’.

DAVID LEAH/MEXSPORT Action photo during the match Mexico 4-0 Canada, during the Second round of CONCACAF Qualifying for the 1998 World Cup in France, at Azteca Stadium. Foto durante el partido Mexico 4-0 Canada durante la segunda ronda de Eliminatorias de la CONCACAF rumbo a la Copa Mundial de Francia 1998, en Azteca Stadium. 02/03/1997/MEXSPORT/Davidl Leah

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.