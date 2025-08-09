Estadio Azteca estará listo para el Mundial 2026; lista completa de mejoras y fecha de apertura

El histórico Estadio Azteca , que será una de las sedes del Mundial de 2026 en México, atraviesa una remodelación sin precedentes para cumplir con los estándares de la FIFA y ofrecer una experiencia de primer nivel a jugadores y aficionados.

Con una inversión estimada en más de mil 500 millones de pesos, las obras abarcan desde tecnología de última generación hasta mejoras en accesibilidad, seguridad y sustentabilidad.

¿Cuándo será la reapertura del Estadio Azteca?

La reapertura está prevista para marzo de 2026, justo a tiempo para el arranque del torneo, el cual se tiene previsto en junio.

Lista completa de los cambios que tendrá el Estadios Azteca

A continuación te mostramos los cambios que habrá en el Coloso de Santa Úrsula :



Pasto híbrido con tecnología europea

Se instalará un césped híbrido que combina grama natural con fibras sintéticas, optimizando drenaje e inyección de aire, como en los principales estadios de Europa.



Pantallas LED de gran formato

Más de dos mil 200 metros cuadrados de pantallas LED, tanto en interiores como exteriores, modernizarán la imagen del recinto.



Accesos más rápidos y eficientes

Se mejorará el ingreso y egreso de los asistentes, incluyendo un nuevo túnel central para logística de jugadores y personal.



Inclusión en todas las localidades

Todos los sectores contarán con espacios para personas con discapacidades, además de sanitarios y elevadores accesibles.

Conectividad de alta velocidad

Se instalarán mil 200 antenas WiFi 6 para brindar internet gratuito y estable en todo el estadio.



Servicios suficientes para el aforo

Los sanitarios y elevadores serán ampliados y modernizados para atender la alta demanda en eventos de gran magnitud.



Nuevas zonas de esparcimiento

Habrá áreas comerciales, restaurantes y bares, junto con siete mil 120 m² de espacios de hospitalidad.



Seguridad reforzada

El nuevo circuito cerrado contará con más de 200 cámaras de vigilancia para monitoreo constante.



Sonido envolvente

Se instalarán 340 bocinas de última generación para una experiencia auditiva de alto nivel.

Fachada y techo renovados

El diseño exterior y la cubierta se modernizarán sin perder la esencia arquitectónica original.



Compromiso ambiental

Las obras aplicarán prácticas de construcción sustentable y manejo eficiente de recursos.



Protocolos FIFA y de seguridad

La remodelación se apega a las normas internacionales y medidas de seguridad exigidas para un Mundial.

¿Aumentará la capacidad del Estadio Azteca durante el Mundial 2026?

De acuerdo a la información, la capacidad aumentará de 83 mil a 90 mil personas.

Con esta puesta al día, el Estadio Azteca se prepara para su tercera participación en la Copa del Mundo, combinando historia con innovación tecnológica, inclusividad y visión sustentable.

