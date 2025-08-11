¡A la cancha, voluntarios! FIFA abre inscripciones para el Mundial 2026 en México, EUA y Canadá

¡El silbatazo inicial ya sonó! La FIFA abrió el registro para ser voluntario en el Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Aficionados de todo el mundo podrán ser parte del evento más grande del futbol, con 65 mil voluntarios que apoyarán en los 104 partidos distribuidos en 16 ciudades sede.

Las sedes mexicanas —Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey— ya difundieron el enlace de inscripción en redes oficiales. Si quieres ser parte de esta alineación histórica, en adn40 te contamos los requisitos, el calendario y los roles disponibles para que entres al juego.

Requisitos para unirse al equipo de voluntarios de la FIFA

Para vestir la camiseta de voluntario, debes tener 18 años cumplidos antes de junio de 2026. Además, es obligatorio hablar inglés, contar con disponibilidad para al menos ocho turnos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, participar en pruebas presenciales (tryouts) y completar una capacitación previa.

¡Por fin llegó la hora! YA está abierto el registro para ser parte del Programa de Voluntarios para la Copa Mundial de la FIFA 26™️



Estos requisitos garantizan que cada voluntario esté listo para atender las exigencias del torneo, desde interactuar con visitantes internacionales hasta colaborar en operaciones clave. La experiencia previa no es indispensable, pero sí el compromiso y la pasión por el futbol.

Calendario del proceso de selección

Las inscripciones estarán abiertas durante agosto y septiembre de 2025. Entre octubre de 2025 y enero de 2026 se realizarán los tryouts, donde los candidatos demostrarán habilidades y actitud.

En diciembre de 2025 y hasta marzo de 2026 se asignarán roles específicos a los seleccionados. La capacitación comenzará en marzo y se extenderá hasta días antes del inicio del torneo, asegurando que cada voluntario esté listo para su misión cuando el balón comience a rodar.

Roles para brillar en el Mundial

El equipo de voluntarios cubrirá áreas vitales: acreditaciones, acceso a estadios, controles de dopaje, catering, operaciones de prensa, servicios al espectador, seguridad, transporte, gestión de entradas, tecnología, sostenibilidad y apoyo a árbitros y selecciones.

Cada rol será clave para que la fiesta mundialista fluya sin contratiempos. Desde recibir a los aficionados en las puertas del estadio hasta colaborar con la transmisión internacional, la aportación de los voluntarios será determinante para que el Mundial 2026 sea un éxito dentro y fuera de la cancha.

