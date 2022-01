El error en la trama de ‘Spiderman: No Way Home’ que nadie ha visto

Spiderman: No Way Home es uno de los éxitos más taquilleros del MCU que atrajo la atención de los fans por el multiverso y el spider-verse, en el cual aparecerían los 3 actores que han interpretado al arácnido, pero no todo fue bueno en la película ya que hay un error en la trama de la película.

Este error no quiere decir que la película no fuera buena en sí o se trate de una de las mejores entregas de Marvel, pero los fans que lo notaron aseguran que no coincide con el hechizo de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

Para recapitular un poco, e l Hechicero Supremo ayuda a Peter Parker (Tom Holland) para que todos, a excepción de su tía, novia, amigo y Happy, olviden quién es Spiderman, ya que su identidad fue revelada por Misterio.

Sin embargo, algo sale mal en el hechizo y todas las personas que saben en todos los universos que Peter Parker es Spiderman, incluyendo los villanos, llegan al universo de Holland.

Entre los villanos que llegan son el Duende Verde, Doctor Octopus, lagarto, el hombre de arena y Electro.

Con este último es donde las cosas se ponen raras, pero casi nadie lo notó porque se tenía la esperanza del spider-verse en el que los tres actores (Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield) aparecieran en Spiderman: No Way Home.

Y es que Electro nunca se enteró en The Amazing Spiderman 2 de Garfield que Peter Parker es Spiderman, a lo que realmente no se sabe porque llegó al universo de Holland.

Incluso Electro confiesa en la película que él pensaba que Spiderman era afrodescendiente, lo que confirma que no sabía de su identidad al momento de llegar a ese universo.

Otro error en Spiderman: No Way Home

A medida que pasa la emoción por el Spider-verse salen más escenas con algún error. Como en Doctor Octopus cuando regresa y pelea contra el Spiderman de Holland.

En la segunda entrega de Toby Maguire, el villano ya había recobrado la consciencia antes de sacrificarse para que no se destruyera el mundo y no tenía necesidad de ser malvado.

