Así reaccionó Evaluna Montaner al video en el que se ve perreando a Camilo con bailarina

Hace unos días se hizo viral un video de Camilo Echeverry bailando de manera sensual con una de sus bailarinas, todo esto sucedió en medio de un concierto del cantante en Montería (Córdoba), esto provocó que los seguidores señalan a Camilo de infiel, esto llevó a Evaluna Montaner a lanzar un duró comentario que dejó sorprendidos a sus fanáticos.

En el video se puede observar el momento cuando Camilo cantaba su canción Desconocidos, junto con Manuel Turizo y Mau y Ricky, además de la compañía de bailarinas, quienes hicieron una coreografía de ‘perreo’; en un momento una de las chicas se acerca al cantante colombiano y dándole la espalda comenzó a bailarle de manera sensual, mientras que Camilo siguió los pasos de baile.

Evaluna Montaner expresa su sentir ante el video de Camilo y la bailarina

El video que se hizo viral en redes sociales no tardó en llegar a Evaluna Montaner, quien siendo pareja de Camilo no desaprovechó la oportunidad para demostrar que tiene carácter y de materna sarcástica comentó: “Qué ella disfrute ese ratico que eso yo me lo como todos los días”, esto provocó la sorpresa de los seguidores que rápidamente reaccionaron ante el comentario de la venezolana.

Los internautas tuvieron opiniones divididas ante la idea de Evaluna, muchas personas señalaron que el comentario de la cantante venezolana es de alguien insegura; argumentando que nadie desearía quitarle a Camilo, por otro lado, hubo algunos que comentaron que la cantante se mostró segura de la relación y no deberían criticarla.

Ahora mismo, Camilo es uno de los artistas colombianos que mayor impacto genera entre sus seguidores, y quien se hizo viral por los videos de como consentía y trataba a Evaluna mientras iniciaban su relación, es por esto que algunos usuarios señalaron que el cantante colombiano tuvo que poner un límite mientras daba el show.

