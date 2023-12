Evaluna Montaner habló sin tapujos sobre la maternidad

Hace dos años que Evaluna Montaner se convirtió en madre, y ahora ha decidido compartir su experiencia y revela varios secretos sobre el proceso que tuvo en su embarazo, algo que sorprendió al público pues la actriz comentó que nunca fue a un hospital para saber cómo iba creciendo Índigo dentro de su vientre.

La cantante participó en el podcast Pensándolo Bien, Pensábamos Mal, y fue aquí donde comentó que decidió contar con la ayuda de una partera para poder recibir a su bebé en casa en compañía de su esposo, Camilo, esto sorprendió al público de Evaluna que rápidamente reaccionaron en redes.

Evaluna comenta que no visito médicos

Durante el programa, Evaluna comentó que en ningún momento visitó a un ginecologo, asegurando que jamás le realizaron ultrasonidos, ecografías ni nada por el estilo. La actriz reveló que su embarazo fue completamente un “acto de fe”. La cantante comentó que su proceso lo llevó una partera que vigilaba al bebé por medio de un estetoscopio.

Evaluna reveló que jamás deseó saber cómo iba su bebé, y no porque no lo quisiera, la cantante comentó que deseaba mucho a su bebé, pero prefería no saber si era niño o niña y que el proceso de embarazo al igual que el parto fueran algo que el destino eligiera; así no habría ilusiones.

Para finalizar, la hija de Ricardo Montaner reveló que desde el momento en el que nació Índigo ha sido duramente criticada en redes sociales, esto debido a las decisiones que tomó para su parto como por la manera en la que la está criando.

