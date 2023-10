Este es el mejor capítulo y el más gracioso de La Niñera

Fue en 1993, cuando se estrenó una de las serie de comedia más queridas de todos los tiempos, ya que la actriz Fran Drescher se consagró como la protagonista de La Niñera , una producción que ha pasado por diferentes generaciones y han quedado maravillados con la historia, y a continuación te mostraremos el capítulo que ha sido considerado como el mejor y el más gracioso.

Su éxito se remonta al 3 de noviembre de 1993, cuando se emite el primer episodio de este fabuloso programa que no sólo lanzó a la fama a su protagonista, sino además sigue siendo una de las máximas producciones que han llegado más allá de las fronteras estadounidenses, ya que a lo largo de seis exitosas temporadas, su protagonista, Fran Fine , supo muy bien como derrocha, belleza, sensualidad y glamour en cada una de sus apariciones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El programa de TV fue producido por Sternin/Fraser Ink, Inc. y Producciones High School Sweethearts, y de acuerdo con los expertos, la trama es considerada como una de las más exitosas de todos los tiempos a la par de otras como Seinfeld y Will & Grace, pues aunque no lo creas, diferentes países han hecho sus propias versiones tal es el caso de: Argentina, Ecuador, Grecia, Indonesia, Italia, México, Polonia, Rusia, Chile, Turquía y España.

La trama gira en torno a una mujer judía de Queens que se vuelve la cuidadora de tres niños millonarios de Nueva York y rápidamente se enamorará de su jefe, un viudo que le da la oportunidad y a su lado vive las aventuras disparatadas que se le ocurren a la mujer que los pone en aprietos en más de un a ocasión.

¿Cuál es el mejor capítulo de La Niñera?

A pesar de que toda la serie fue muy querida y contó con altos niveles de audiencia hay un episodio en particular que es considerado como el mejor y el más gracioso de todos, y a continuación te lo vamos a presentar, mismo que vas a poder disfrutar a través de Prime Video o HBO Max.

Se trata del capítulo 21 de la segunda temporada, mismo que es titulado: ‘Afeitado apurado’, mismo que cuenta con una calificación de 8.7 de acuerdo con el portal IMDb, mismo que se encarga de medir los niveles de audiencia, por lo que a lo largo de las temporadas este es el más exitosos, pues en sus 30 minutos, los televidentes no para de reir por ningún momento.

Este episodio cuenta como Fran debe cubrir a Maggie como vendedora de caramelos en el hospital, justo cuando Maxwell entra en el quirófano para una apendicectomía y debe prepararle para la intervención, lo que incluye afeitarlo, y el momento es verdaderamente fantástico.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.