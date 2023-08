10 curiosidades que seguro no sabías sobre la serie La Niñera

La serie de comedia ‘La Niñera’ fue un éxito en los años 90, y hasta la fecha es recordada como una de las mejores producciones televisivas de la época. La historia de Fran Fine, protagonizada por la productora, actriz y modelos Fran Drescher, una vendedora de cosméticos que se convierte en la niñera de los hijos de un millonario productor de Broadway, hizo reír con sus ocurrencias, su acento neoyorquino y sus extravagantes atuendos a millones de espectadores alrededor del mundo. Pero ¿sabías que detrás de esta divertida sitcom hay muchas curiosidades que quizá podrían sorprenderte? Aquí te mostramos10 de ellas.

1. La chispa que insipiró ‘La Niñera’

La idea original de la serie surgió de una conversación entre Fran Drescher y su entonces esposo Peter Marc Jacobson, cuando viajaban en un avión. Drescher le contó que había conocido a la modelo Twiggy, quien le dijo que había encontrado trabajo como niñera de los hijos de un productor de cine. Jacobson le dijo que esa podría ser una buena premisa para una serie, y así nació el concepto de ‘La Niñera’. Ambos se divorciaron a finales de los 90’s, cuando Jacobson se declaró gay.

2. Fran Drescher: creadora, escritora y protagonista

Fran Drescher no solo protagonizó la serie, sino que también fue una de sus creadoras, productoras y escritoras. Además, se inspiró en su propia vida para crear el personaje de Fran Fine. Por ejemplo, el nombre de la protagonista es una combinación del suyo y del de su abuela, Frances Fine. También usó su verdadero acento neoyorquino, que le causó algunos problemas con los ejecutivos de la cadena CBS, quienes querían que lo suavizara.

3. La nana Fran sería italiana, pero Drescher se negó

Fran Drescher, que era judía en la vida real, consideraba que este aspecto le proporcionaba verosimilitud a su personaje, pero los productores ejecutivos dudaron de ello y le propusieron que fuera italiana. Ella se negó y al final, esto proporcionó un contraste muy único entre la familia Sheffield, de antecedentes británicos, con su característica personalidad.

4. Charles Shaughnessy (el viudo millonario Maxwell Sheffield)

El personaje de Maxwell Sheffield, el viudo millonario que se enamora de Fran, fue interpretado por el actor inglés Charles Shaughnessy, pero en un principio el actor dudó para realizar el papel. Después de que su agente le propusiera audicionar para el personaje, Shaughnessy temió que esto pudiera labrar su carrera solo como un ‘papá de sitcom’ después de trabajar en la serie ‘Days of Our Lives'.

Finalmente entendió que podría ser lo mejor para él y obtuvo el papel casi por decisión unánime, según reveló una entrevista para el podcast Estado mental , presentada por el veterano de telenovelas Maurice Bernard.

5. ¿ C.C. Babcock embarazada?

La actriz Lauren Lane, quien dio vida a la malvada C.C. Babcock, la socia y enamorada no correspondida de Maxwell, estuvo embarazada durante la quinta temporada de la serie. Sin embargo, su embarazo no fue incorporado en la trama, sino que se ocultó con ropa holgada y objetos estratégicos. En el episodio de ‘La Niñera', ‘The Dinner Party’, se puede ver a Lane con un enorme abrigo negro que cubre su vientre.

6. Brenda Cooper, la mente maestra detrás de los atuendos de Fran Fine en ‘La Niñera’

Uno de los elementos más característicos de la serie eran los vestuarios de Fran Fine en ‘La Niñera’, diseñados por Brenda Cooper. La niñera lucía atuendos coloridos y llamativos, con estampados florales, animales o geométricos, y accesorios como sombreros, guantes o joyas. Cooper ganó un premio Emmy por su trabajo en la serie en 1995. Según Drescher, ella tenía voz y voto sobre lo que usaba su personaje, y algunas veces usó prendas de su propio guardarropa.

“Teníamos la misma visión. Tenía que crear a todos los personajes, tenía libertad, era capaz de hacer mi magia. Amaba comprar, armar fantásticos outfits, crear looks que fueran a la moda, divertidos, coloridos, ingeniosos y siempre elegantes”, relató Cooper para Panorama.

7. ‘La Niñera’ tendría un spin off

Durante la última temporada de la serie se introdujeron nuevos personajes con el propósito de darle continuidad a la historia dentro de la producción. Sin embargo, esto nunca sucedió puesto que el canal consideró que las posibles historias de estos personajes no serían tan fuertes como para mantener el legado de ‘La Niñera'.

8. Las celebridades en ‘La Niñera’

La serie contó con la participación especial de muchas celebridades, tanto como ellas mismas o como personajes ficticios. Algunos ejemplos son Elizabeth Taylor, Bette Midler, Elton John, Cher, Ray Charles, Celine Dion, Whoopi Goldberg y Donald Trump.

9. El tema musical de ‘La Niñera’

El tema musical de la serie, ‘The Nanny Named Fran’, fue compuesto por Ann Hampton Callaway e interpretado por ella misma junto a Liz Callaway. La canción resume la premisa de la serie con humor y ritmo, y se acompaña de una secuencia animada que muestra cómo Fran llega a la mansión Sheffield. La canción fue nominada a un premio Emmy en 1993.

10. Fue por casualidad

Antes de la creación de ‘La Niñera', Fran Drescher conoció por casualidad a un ejecutivo de CBS durante un vuelo a París. Fue ahí donde la actriz lo convenció de tener una reunión para hablarle sobre una serie donde ella sería protagonista. Plot Twist: Drescher no tenía ni la menor idea del concepto o trama de lo que sería después ‘La Niñera’. Finalmente, la sitcom resultó en una producción de seis temporadas y 146 episodios, emitidos entre 1993 y 1999.

El final de la serie mostró el esperado matrimonio entre Fran y Maxwell, y el nacimiento de sus mellizos. Sin embargo, ese no fue el final originalmente planeado por los creadores. Según Drescher, ellos querían terminar la serie con una escena donde Fran despertaba en la cama con su exnovio Danny (interpretado por Daniel Davis), revelando que todo había sido un sueño. Sin embargo, la idea fue descartada por ser demasiado cliché.

