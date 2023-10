Gael García y Jaime Camil dentro del Top 50 de los mejores programas del siglo XXI según Hollywood Reporter

Para nadie es un secreto que con el paso de los años, México va teniendo mucho más representantes en la industria de Hollywood, y prueba de ello es el lugar que han marcado ahora famosos como Gael García y Jaime Camil quienes forman parte de proyectos que han sido considerados dentro del top 50 como los mejores que ha habido en lo que va del siglo XXI, mismos que han sido calificados por los expertos del medio Hollywood Reporter.

Y es que a pesar de la Pandemia, y la fuerte crisis por la que atraviesa Hollywood, hay contenidos que han tocado las fibras más sensibles de los fans, pues a raíz del avance de la tecnología, muchas de ellas se han apoderado de los premios y de la TV, por lo que un grupo de expertos del medio antes mencionado, llevan varios meses haciendo duras calificaciones a los contenidos de todo el mundo que se han estrenado desde el año 2000.

Por eso, Hollywood Reporter ha dado a conocer el Top 50 de las mejores producciones que han salido a la luz desde inicios de siglo, en donde se han colocado series, programas de diferentes plataformas de streaming y los canales más importantes de la TV, como era de suponerse, se encuentran algunas que han marcado un antes y un después en los fans y que era obvio que estarían en este listado.

Del lado de Netflix, se encuentra la tan aplaudida serie ‘The Crown’ misma que hasta ahora sigue vigente y ocupa la posición número 45, misma que narra los oscuros secretos de la monarquía británica; por otro lado HBO también ha tenido grandes lugares como ‘Sex and the City’ en el puesto 50; ‘Las sombras’ (44); ‘Chernobyl’ (35) y como era de esperarse, ‘Game of Thrones’ en el lugar número 30.

Lo que sí es un hecho, es que México es muy bien representado por dos actores que dieron sus primeros pasos en el mundo actoral dentro de las telenovelas mexicanas, y que ahora, son grandes figuras de la pantalla grande, por lo que aquí te presentamos cuales son las series en las que son considerados y en qué lugar se encuentran.

Gael García Bernal

De un lado se encuentra el nacido en Guadalajara, Jalisco sigue demostrando porque su talento lo ha llevado hasta la cima del éxito a sus 44 años de edad, ya que ha demostrado su versatilidad a lo largo de tanto tiempo de carrera, ahora, ha sido considerado en el puesto número 42 del listado que ha sacado a la luz el medio estadounidense, Hollywood Reporter.

Se trata del éxito de HBO Max, ‘Estación once’, serie que fue estrenada en 2021 y cuenta con una exitosa temporada dentro de la plataforma y está compuesta por tan sólo diez episodios, además de contar con las participaciones del actor mexicano, el reparto está conformado por Mackenzie Davis y Himesh Patel; la historia está basada en la novela homónima escrita por Emily St. John Mandel de 2014, y narra las consecuencias postapocalípticas que trae una enfermedad, pues coincidió con los temas que se vivían en ese entonces en torno a la pandemia por COVID-19.

Jaime Camil

Mientras que del lado del actor originario de la Ciudad de México, también forma parte de este listado en una serie que marcó sus inicios en la TV estadounidense, pues se trata del programa Jane the Virgin, misma que fue estrenada en 2014 y está compuesta por cinco exitosas temporadas que vas a poder disfrutar a través de Netflix.

De acuerdo con Hollywood Reporter, esta trama se encuentra en el lugar número 34, y pesar de que concluyó en 2019, es una de las mejores comedias de este siglo, pues narra la vida de una joven de 23 años que estudia para maestra, y ha decidido permanecer virgen hasta el matrimonio.

