EDC 2023: A qué hora se presentará Eric Prydz y cuál será su setlist

La novena edición del EDC en México concluirá este domingo 26 de febrero y uno de los DJ’s más esperados es Eric Prydz, quien cerrará el evento musical en el escenario circuitGrounds, justo donde Valentina Moretti, Diplo, Martin Garrix y Jessica Audiffred también se presentaron en los últimos 2 días.

Eric Prydz es conocido también por ser propietario de uno de los productos más caros comprados online, pues en 2022 una de sus ediciones limitadas se vendió por 2 mil dólares, es decir por más de 35 mil pesos o unos mil 900 euros, en un sitio web que recopila información de los discos comerciales.

El vinilo de Eric Prydz que se vendió en más de 35 mil pesos

En junio de 2022, la edición limitada en vinilo del álbum de 2016 de Eric Prydz “Opus”, se vendió por poco más de 35 mil pesos. Fue la 24 compra más cara en la plataforma en junio de 2022. Y es que muchos fans optaron por varios medios de compra luego de que la edición se acabara rápidamente ese año.

En el 2016, solo los fans más adinerados pudieron adquirir el vinilo debido a que solo se lanzaron 500 unidades. Aquellos que los compraron lo pidieron de manera anticipada. El producto incluía una plaquita artística numerada y firmada a mano.

¿A qué hora toca Eric Prydz en el Electric Daisy Carnival?

Los amantes de la música electrónica lo verán cerrar el evento de 12 :30 am a 2:00 am del 27 de febrero. Los artistas que lo antecederán serán Above & Beyond, Tale of Us, Mochakk, y The Wookies, entre otros que seguramente te encantarán. De manera simultánea, Kevin Brand concluirá el evento en el escenario mushroom house ARTCAR.

Posible Setlist de Eric Prydz en el EDC 2023

Eric Sherindan Prydz, más conocido como Eric Prydz, Pryda o Cirez D, es uno de los DJ’s más populares en Europa y actualmente ocupa el puesto número 31 del Top 100 de DJ de la revista DJ Magazine. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuál será el setlist que tocará en el EDC México 2023 sin duda no pueden faltar las siguientes melodías:

-Pjanoo

-Calle on Me

-Opus

-Every Day



-Generate

-Liberate

-Liam

-Mighty Love

