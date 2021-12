Fans quieren que Andrew Garfield regrese para ‘Spiderman 3'

Miles de fans de Andrew Garfield se movilizaron en redes sociales para ver al actor interpretar The Amazing Spiderman 3, luego de su aparición en la nueva película Spiderman: No Way Home.

El hashtag seleccionado es #MakeTASM3 con el que pretenden que a más tardar el 25 de diciembre Sony Pictures oficialice la trilogía de Andrew Garfield en Spiderman 3.

La petición “Make ‘Amazing Spiderman 3” protagonizada por Andrew Garfield fue creada el change.org, en donde se dijo que si bien la reciente película Spider-Man: No Way Home protagonizada por Tom Holland es posiblemente la mejor película del arácnido hasta la fecha”, la interpretación de Garfield merece otra oportunidad.

“Andrew y todas sus ingeniosas bromas parecidas a arañas son un gran SpiderMan. Pero lo más importante, un Spiderman 3 merece algo. Algo que Tobey y Tom respetuosamente tenían, declaró en la página principal de la petición.

Andrew Garfield sólo tuvo la oportunidad de aparecer en dos películas como el arácnido, pero no hubo una tercera entrega de Garfield.

El actor aseguró que ya había una especie de guión provisional sobre su tercera película donde al fin aparecía la icónica agrupación de villanos conocidos como los Seis Siniestros.

Sin embargo, como todos sabemos esa cinta nunca llegó a la salas de cines, aunque es algo que el mismo Andrew Garfield espera pronto pueda suceder.

Como ya hemos visto, en el MCU todo es posible. Y es que en la cinta que protagoniza Tom Holland la aparición de Andrew Garfield y Toby Maguire confirmando el spider-verse mostraron de lo que es capaz el cine de lograr.

Varios fanáticos de Spiderman también admitieron que si bien “The Amazing Spider-Man 2" no era una película particularmente buena para sus estándares, Garfield merecía un cierre por un papel que tanto amaba.

Spider-verse en Spiderman: No Way Home

La nueva entrega de Spiderman: No Way Home trajo consigo grandes sorpresas como el multiverso y la aparición de los tres actores que han interpretado al arácnido.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME - Official Trailer (HD)

Andrew Garfield, Toby Maguire y Tom Holland aparecieron en la cinta que vale la pena presenciar en el cine gracias a la historia y otras sorpresas.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

ME