‘Spiderman: No Way Home’ rompió récords de taquilla en México

Spiderman: No Way Home se ha convertido en todo un éxito en el cine alrededor del mundo y México no es la excepción ya que rompió récords de taquilla a una semana de su estreno.

Según cifras de Canacine, se posiciona como la película más taquillera en este momento en México, superando a otros estrenos cinematográficos como La Casa Gucci, Encanto, Clifford, El Gran Perro Rojo.

Spiderman: No Way Home reunió esta semana 506 millones de pesos, acumulando un total de 694 millones.

Este éxito no solo es en México, el portal Variety informó que el film está batiendo récords históricos ubicándose en tercer lugar después de Avengers: Endgame e Infinity War, las cuales acumularon durante su primer fin de semana 1.2 mil millones de dólares y 640 millones, respectivamente.

Spiderman: No Way Home sólo recaudó la cifra de 587 millones de dólares el primer fin de semana de su estreno.

Razones para ver Spiderman: No Way Home

Spiderman: No Way Home se ha convertido en toda una sensación y si no has podido verla en el cine, aquí hay unas de las razones (sin spoilers) por las que sí deberías ver esta cinta en la que Tom Holland vuelve a protagonizar al arácnido.

En el primer tráiler de la película se ve que Peter Parker, interpretado por Tom Holland, se encuentra en problemas debido a que desde la saga anterior se reveló su identidad por lo que acude a Doctor Strange para que lo ayude.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME - Official Trailer (HD)

En el tráiler se observa que ocurre un accidente en el proceso del hechizo luego de que Peter Parker se entera que Doctor Strange hará que todos, incluyendo su tía y su novia, olviden que él es Spiderman .

Lo que se ve a continuación es al Duende Verde, Doctor Octopus, Electro, y otros villanos que llegan al universo del Spiderman de Holland y en el que se tendrá que enfrentar a ellos para regresarlos a la dimensión de cada uno.

Los fans de Spiderman esperan que se realice el spider-verse, en el que los tres actores que han interpretado al arácnido salgan en la cinta.

