Por esta razón Rachel McAdams no apareció en la reunión de “Chicas pesadas”

Un emocionante anuncio de Walmart que promociona sus ofertas del Black Friday no solo atrajo la atención de los compradores en busca de grandes descuentos, sino que también reunió a tres de las cuatro estrellas icónicas de “Chicas Pesadas” para celebrar el vigésimo aniversario de la película que marcó a toda una generación. Sin embargo, la ausencia notoria en esta reunión fue la de Rachel McAdams, quien interpretó a Regina George.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El anuncio presentó a Amanda Seyfried, Lindsay Lohan y Lacey Chabert sumergiéndose una vez más en los personajes que interpretaron en la exitosa película de 2004. Dirigida por Mark Waters y escrita por la talentosa Tina Fey, “Chicas Pesadas” se convirtió en una película de culto que ha perdurado en el tiempo.

En este nuevo comercial, el trío de actrices encarnó versiones adultas de las estudiantes de secundaria que se convirtieron en íconos adolescentes en la película original. El anuncio revivió algunas de las escenas más emblemáticas de la película, incluida la famosa actuación de las chicas en Jingle Bell Rock” , ataviadas con sensuales disfraces de Santa Claus, así como el reporte meteorológico del personaje de Amanda Seyfried, Karen Smith.

Te recomendamos leer: ¡Es 3 de octubre! Día de ‘Chicas Pesadas’

¿Por qué faltó Rachel McAdams?

Sin embargo, la ausencia notoria en esta reunión fue la de Rachel McAdams, quien interpretó a Regina George, la líder de las “chicas malas” en la película original. Aunque su ausencia dejó a algunos fanáticos preguntándose por qué no se unió al emocionante reencuentro, fuentes cercanas al elenco han aclarado que no hay resentimientos entre McAdams y sus compañeras de reparto.

Archivo mean girls

“Rachel McAdams no quería hacerlo”, reveló una fuente a Page Six después de que se publicara el comercial el pasado miercoles.

Se lo ofrecieron a todas. Pero las tres actrices que aparecieron en el anuncio estaban encantadas de reunirse

La fuente también compartió que durante la grabación, las tres actrices disfrutaron recordando viejos tiempos y hablando sobre sus experiencias como madres. A pesar de la ausencia de McAdams, el espíritu de camaradería prevaleció entre las protagonistas de “Chicas Pesadas”, y la reunión resultó en un emotivo momento que seguramente es apreciado por los fans de la película.

La película, escrita por Tina Fey, se basó en el libro de no ficción de Rosalind Wiseman, “Queen Bees and Wannabes: Helping Your Daughter Survive Cliques, Gossip, Boyfriends, and the New Realities of Girl World”. El filme ha dejado una huella duradera en la cultura pop y fue un gran éxito en su estreno. Además, se convirtió en un musical que debutó en Broadway en 2018, recibiendo 12 nominaciones al Tony y continuando su éxito en una gira nacional.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.