Julio Iglesias prepara defensa contra acusaciones de abuso; revelan que exigía pruebas de VIH a empleadas

Julio Iglesias se encuentra en un momento muy complicado, pues enfrenta al menos dos acusaciones formales de abuso sexual, por parte de dos ex empleadas. De acuerdo con las dos mujeres, las agresiones fueron cometidas dentro de las mansiones que tiene el famoso en el Caribe, en el año 2021.

De acuerdo con medios españoles, las dos afectadas revelaron que el cantante solicitaba exámenes ginecológicos y de VIH a sus empleadas. Actualmente, el famoso de 82 años ya prepara su defensa.

Julio Iglesias es acusado de abuso sexual por dos ex empleadas

Una investigación periodística elaborada por eldiario.es en colaboración con Univisión Noticias, reveló los testimonios de dos ex empleadas, una que pertenecía al servicio doméstico y la otra se desempeñaba como fisioterapeuta. Ambas acusaron al famoso de cometer agresiones sexuales.

Las mujeres señalaron que el cantante español les hacía tocamientos indebidos, besos no consentidos y presiones para mantener relaciones íntimas con la complicidad de empleados de mayor jerarquía.

“Me usaba todas las noches”, confesó la empleada doméstica, quien aseguró que el famoso la llamaba a su habitación todas las noches y abusaba de ella.

Por su parte, la fisioterapia reveló que Julio Iglesias la había besado y le había tocado el pecho sin su consentimiento.

La investigación reveló que las mujeres vivían en condiciones de aislamiento en las casas del famoso, ubicadas en República Dominicana y Bahamas. Además, soportaban conflictos laborales, tensión en el ambiente laboral, debido a la estructura jerárquica del personal. Asimismo, tuvieron vetada la salida durante la pandemia.

Revelan que Julio Iglesias exigía pruebas ginecológicas y de VIH a sus empleadas

Además, las ex empleadas revelaron que Julio Iglesias era una persona “muy controladora”, que ejercía el poder “a través del miedo”. Incluso, invadía la privacidad más estricta de las trabajadoras. Iglesias vigilaba la cantidad de comida que se servían e conocía sobre sus ciclos menstruales y podía revisar sus celulares en cualquier momento.

Asimismo, las trabajadoras revelaron que en el proceso de contratación eran enviadas a realizarse ecografías, pruebas de VIH, hepatitis, clamidia, análisis de sangre y test de embarazo, además de revisiones ginecológicas completas.

El famoso ya prepara su defensa ante acusaciones de abuso sexual

Luego de que salió a la luz la investigación periodística, la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España otorgó la condición de testigos protegidos a las dos mujeres que denunciaron a Iglesias por presuntos abusos sexuales.

Entre los delitos de los que se acusa a Iglesias están el de trata de seres humanos con fines de servidumbre, varios de agresión sexual, lesiones y contra los derechos de los trabajadores.

Aunque hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto, la agencia AFP reportó que en una conversación telefónica, Julio Iglesias aseguró que “la verdad saldría a relucir y que todo sería aclarado”.

