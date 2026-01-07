“Siempre se quedará con nosotros": Banda MS se despide de Gerson Leos, su tecladista

Nuevamente la música está de luto, ahora por el fallecimiento de Gerson Leos, tecladista de la Banda MS , durante la noche del martes 6 de enero, confirmó la agrupación que tocó en el Zócalo de la Ciudad de México en el 2024 para las fiestas patrias.

"Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino", dice el comunicado.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Gerson Leos?

Aunque la Banda MS no dio detalles de la causa de su fallecimiento, algunos reportes indican que sufrió de un ataque al corazón mientras estaba practicando deporte en Mazatlán, Sinaloa. Se espera que en las próximas horas se proporcione mayor información de lo ocurrido con el integrante de la banda.

Fans se despiden de Gerson Leos

La noticia del fallecimiento rápidamente generó reacciones entre los fans de la agrupación y los amantes del regional mexicano, pues aseguraron que la banda no será lo mismo sin él. Estos son algunos de los comentarios:

"Hoy tu música hace su debut en el cielo mi Gerson, hasta pronto maestro, gran amigo, te amamos y amamos a los tuyos, descansa en paz", "que noticia tan triste y tan inesperada, mi más sentido pésame, una persona llena de amor por la música", "descansa en paz, siempre vivirás en mi corazón, gracias por todos los momentos bellos que me diste".

