¡Imperdible! Proyectarán las películas de Batman en salas de cine para celebrar el Batman Day 2024

En el marco de los 85 años del Caballero de la Noche, se proyectarán 3 películas de Batman en el festival de cine de Cinemex, donde además se lanzarán una serie de coleccionables para los fervientes seguidores del personaje favorito de DC Comics. Este superhéroe ficticio hizo su primera aparición en mayo de 1939 en el número 27 de la serie Detective Comics creada por el escritor Bill Finger y el artista Bob Kane. Aunque esta fecha marca un hito y el nacimiento del “hombre murciélago”, el 21 de septiembre se celebra su aniversario.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Dónde proyectarán 3 películas de Batman para celebrar el Batman Day 2024?

A partir del 19 de septiembre de este año, el especial de Batman se presentará en todas las salas de Cinemex con los siguientes filmes:



Batman (1989).

Batman: La máscara del fantasma.

LEGO Batman: La película.

The Batman.

Además, el cine venderá cinco diseños diferentes de vasos con figuras coleccionables de Batman, Gatubela, El pingüino, El Guasón y Bane. Cada uno tiene una capacidad de 1 litro y en la tapa se encontrará la increíble figura de estos personajes. Además estarán disponibles dos tipos de palomeras, la primera inspirada en el vehículo del Caballero de la Noche, el famoso “Batimóvil” de 1985. Ambos accesorios son de edición limitada, por lo que se agotarán rápidamente y no volverán a salir.

¿Cómo “nació" Batman?

Bob Kane y Bill Finger introdujeron al Caballero de la Noche al mundo de los cómics dentro de las páginas de “Detective Comics” en 1939. Batman se convirtió rápidamente en uno de los superhéroes favoritos por la trágica historia que gira en torno a Bruce Wayne, un atormentado millonario que sufre la pérdida de sus padres, se viste de murciélago por las noches y combate el crimen de Ciudad Gótica. Aquella figura oscura, misteriosa y compleja cautivó a miles de lectores de diversas generaciones.

La historia ha sido reinterpretada en películas y series animadas hasta que en 1943 su historia salió a la pantalla grande para que diversos actores le dieran vida al personaje. En total existen 13 películas de Batman, 11 de live action y dos animadas, algunas de ellas son:



Batman (1989).

Batman Returns (1992).

Batman Forever (1995).

Batman & Robin (1997).

Batman Begins (2005).

El caballero oscuro (2008).

El caballero oscuro: La leyenda renace (2012).

Batman: La película (1966).

Batman vs Superman: el amanecer de la justicia (2016).

Escuadrón Suicida (2016).

La liga de la justicia (2017).

The Lego Batman Movie.

Joker (2019).

The Batman (2022).

Además de las películas donde Batman es el protagonista, existen películas animadas donde El Caballero de la Noche es partícipe, como: Son of Batman, Justice League: Throne of Atlantis, Batman vs. Robin y Batman: Bad Blood.