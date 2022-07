Así es la vida de Carlos Guerrero “Warrior” conductor de Survivor

¿Eres fan de Survivor o eres fan de Carlos Guerrero “Warrior” te contamos parte de la vida personal de este carismático conductor de TV Azteca.

Uno de los conductores más carismáticos y queridos de TV A azteca es sin duda Carlos Guerrero,”Warrior” a quien podemos ver en cualquier parte del mundo, ya sea en un mundial de fútbol, en unas olimpiadas o en un partido de la selección, pero ahora disfrutamos de su conducción en Survivor.

“Es una vida de maletas es parte de mi modus vivendi, nada extraño para mí. Desde hace 12 años así ha sido mi vida, constantemente maletas hoteles, maletas hoteles, aviones vuelos, vuelos demorados, aeropuertos. Me gusta y lo disfruto, trato de verle el lado positivo”.

El Warrior asegura que le gusta viajar, conocer nuevas ciudades, es por eso que siempre le ve el lado positivo a este tipo de vida que lo obliga a estar poco tiempo en casa y con los suyos.

Un reto a vencer

Los constantes viajes por el mundo así como estar lejos de su hogar ha sido para Carlos guerrero un reto a vencer, sobre todo al hacer una vida en pareja.

“Nos tenemos que adaptar, nos adaptamos a las circunstancias y pongo el ejemplo de Survivor , es parecido, por eso digo es la vida misma , tienes que adaptarte a lo que vas topando minuto a minuto y nosotros hacemos lo mismo siempre intentamos ponerle cara buena a las cosas , Gisela mi novia, siempre dice, mira un día a la vez, no nos estresemos vamos paso a paso y todo será mucho más llevadero y aparte ella me ayuda mucho es además de una pareja a la que yo amo, es mi sostén, es mi apoyo, es mi equilibrio, me serena, me tranquiliza, me impulsa, me regaña”.

Y es que tras cuatro años de relación, Carlos ya planea darle el anillo de compromiso a Gisela su novia, pero lo que más anhelan en la vida es ser padres.

“Si queremos, por supuesto lo hemos buscado, no se ha dado, pero es uno de mis sueños, de los dos y mucha gente me pregunta ¿qué te falta en tu vida? Y me voy directamente a la parte personal y en la parte personal justamente esta eso convertirme en padre.

El conductor que ser padre es parte de los objetivos comunes que comparte con su novia, pues está en su lista de necesidades de sueños y metas que tenemos por cumplir.