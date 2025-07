¡De terror! Dan Rivera, cuidador de Annabelle, muere en circunstancias extrañas, en plena gira paranormal con la muñeca embrujada

Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle real, murió a los 54 años de edad, mientras se encontraba en una gira paranormal. El investigador que fue amigo de los Warren, viajaba por Estados Unidos acompañado de la muñeca de trapo que se considera el objeto más embrujado de EUA.

Su muerte se dio en extrañas circunstancias, por lo que aún se esperan los resultados de la autopsia para conocer cuál fue la causa de su muerte. Pero, ¿la muñeca Annabelle pudo estar involucrada? Te contamos los detalles.

Muere el cuidador de Annabelle a los 54 años; estaba de gira con la famosa muñeca de trapo

Dan Rivera, de 54 años de edad, se encontraba en la gira paranormal “Devils on the Run”, un evento dedicado a exhibir objetos icónicos del Warren Occult Museum, incluyendo a la muñeca embrujada Annabelle. Después de participar en las actividades de la gira en el Soldiers National Orphanage, en Gettysburg, Pensilvania, el investigador paranormal se fue a su habitación de hotel.

🕯️ ⚫Dan Rivera, investigador paranormal y guardián de la muñeca Annabelle, murió el 13 de julio durante una gira en EE.UU. La NESPR, fundada por los Warren, confirmó la noticia 👻 pic.twitter.com/1g828gvJ75 — adn40 (@adn40) July 16, 2025

Según lo publicado por The Sun, el domingo 13 de julio, los servicios de emergencia recibieron una solicitud de ayuda para un hombre al que le daban RCP. No obstante, Dan Rivera falleció en extrañas circunstancias, pues aunque no se presentan indicios de criminalidad, la muerte del cuidador de Annabelle está rodeada de misterio.

A través de sus redes sociales, la familia del cuidador de Annabelle confirmó la lamentable noticia de la muerte de Dan Rivera a los 54 años de edad.

“Como familia, estamos destrozados al compartir la noticia de que Dan Rivera falleció inesperadamente… Nos quedamos sin palabras mientras procesamos su pérdida, pero estamos sumamente agradecidos por el amor, el apoyo y el respeto durante este momento inimaginable. ", dijo Sarah Bond Rivera.

Autopsia revelará las razones de la misteriosa muerte del cuidador de la muñeca Anabelle

Tras la muerte de Dan Rivera, las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer las causas del deceso, aunque por ahora, permanece oficialmente como “indeterminado”. Por esta razón, se ordenó realizar una autopsia, cuyos resultados se conocerán dentro de 60 o 90 días.

El cuidador de Annabelle se encontraba solo en su habitación de hotel; mientras que la muñeca Annabelle estaba guardada en un automóvil del investigador paranormal que se encontraba en el estacionamiento del hotel.

Por su parte, la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica compartió un mensaje dedicado a Dan Rivera en el que asegura:

“Con profunda tristeza, Tony, Wade y yo compartimos el repentino fallecimiento de nuestro íntimo amigo y compañero, Dan Rivera. Estamos desconsolados y todavía estamos procesando esta pérdida. Dan realmente creía en compartir sus experiencias y educar a la gente sobre lo paranormal. Su bondad y pasión conmovieron a todos los que lo conocieron”, se lee en la publicación.

La muñeca Annabelle estuvo guardada en el Warren Occult Museum en Monroe, Connecticut, hasta 2019, cuando Lorraine murió y el museo cerró.

