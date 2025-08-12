VIDEO: Belinda se vuelve viral por emotivo momento tras cantar con una fan en silla de ruedas

En un momento que quedará grabado en la memoria de sus fans, Belinda detuvo su show masivo en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025 para acercarse a una seguidora en silla de ruedas y cantar junto a ella.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

El gesto, cargado de emoción, generó ovaciones y aplausos entre los más de 75 mil asistentes que llenaron el Foro principal de San Luis Potosí .

Belinda se vuelve viral en redes sociales por cantar con fan

El instante fue captado por asistentes y rápidamente se viralizó en TikTok, donde miles de usuarios destacaron la empatía y sensibilidad de la intérprete de Luz Sin Gravedad.

En el video se aprecia a Belinda bajando del escenario, abrazando a la fan y entonando una melodía juntas, lo que desató una ola de comentarios positivos sobre la importancia de la inclusión en espectáculos masivos.

No obstante, no es la primera vez que pasa algo similar con la cantante mexicana, puesto que años atrás también se volvió viral mientras comía tacos y aceptaba “echarle un ojo” a una menor de edad mientras sus papás pedían la cena.

Belinda se presentó en la Feria Nacional Potosina

El pasado lunes 11 de agosto, Belinda se presentó en la Feria Nacional Potosina y cantó sus mayores éxitos, incluidas las canciones de su nuevo disco, ante más de 75 mil personas.

Belinda apoyó a Cazzu por su nueva canción [VIDEO] Cazzu presentó “Con Otra”, su nueva canción y las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas, la de Belinda, la exnovia de la expareja de la cantante argentina.

¿Habrá colaboración? Belinda y Cazzu aumentan rumores de cercanía

Paralelamente, el mismo lunes en redes volvió a circular información sobre la relación profesional y personal entre Belinda y Cazzu . Aunque algunos intentaron alimentar rumores de rivalidad por su vínculo pasado con Christian Nodal, ambas artistas han dejado claro que existe respeto y admiración mutua.

Conviene recordar que en 2023, La Jefa describió a la también actriz como una “artista increíble” con una carrera amplia, mientras que a la mexicana correspondió calificando a la argentina como una “súper artista” y admirando su talento.

¿Por qué los fanáticos piden una colaboración entre Belinda y Cazzu?

Posteriormente, en marzo de 2024, Belinda apoyó públicamente el lanzamiento del sencillo Con otra de Cazzu, generando reacciones positivas entre sus seguidores. Meses después, la argentina confirmó que planea reunirse con Belinda y la calificó como un “ícono del pop” que pasará a la historia.

Aunque no hay confirmación oficial de una colaboración, la expectativa crece entre los fanáticos. Una unión musical entre ambas podría convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de la música latina.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.