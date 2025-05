Debutan en la música los hijos de Shakira y Piqué: Esta es la nueva canción de Sasha y Milan

El mejor regalo del Día de las Madres que pudo recibir Shakira este año fue el debut artístico de sus hijos Milan, de 12 años, y Sasha, de 10.

Ambos participaron por primera vez en un videoclip musical en solitario con el tema The One, interpretado por Sasha y acompañado en la batería por Milan, como parte del álbum All for You del proyecto Next Generation of Artists.

El video fue estrenado en una gala especial en The Deck Miami*, un evento organizado por la fundación Let It Beat y su academia musical, con motivo del Día de las Madres. El proyecto busca promover y visibilizar a talentos juveniles de entre 10 y 20 años de todo el mundo.

Una noche mágica para Shakira y sus hijos

La gala contó con la presencia de Shakira , quien no pudo ocultar su emoción al ver a sus hijos sobre el escenario. Durante el evento, Sasha sorprendió con su voz en el sencillo The One, mientras que Milan demostró gran soltura y ritmo en la batería, evidenciando la influencia artística heredada de su madre.

Ambos niños ya habían acompañado a Shakira en su reciente gira Las mujeres ya no lloran , pero este evento marcó su debut formal como artistas en formación, lo que fue celebrado con entusiasmo por la audiencia y los organizadores.

Conviene recordar que los infantes ya habían mostrado su talento cuando interpretaron, a dúo con la colombiana, la canción Acróstico, incluída en el último disco de la cantante.

Un homenaje a la música y a la familia

El álbum All for You fue producido por Guillermo Vadalá y Nerina Nicotra, con el respaldo de Sony Music Latin. La iniciativa no sólo busca impulsar a jóvenes artistas, sino también fomentar la participación familiar en sus carreras, algo que quedó patente con la asistencia de Shakira y otros padres.

“Fue profundamente emocionante ver a tantas familias unidas… Ayer nacieron varias estrellas”, compartió Let It Beat en un comunicado.

Conviene recordar que Milan y Sasha son hijos de Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué , con quien la cantante colombiana compartió más de una década de relación antes de separarse en 2022.

