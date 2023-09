¡Cuidado Peso Pluma! Shakira le entra a los corridos tumbados

Shakira, quien acaba de hacer historia por convertirse en la primera latina en ganar el MTV Video Vanguard , el premio más destacado de los MTV Music Awards, no deja de sorprendernos, pues ahora se estrenará en los famosos corridos tumbados a lado de Fuerza Regia con la melodía “El Jefe”.

La colombiana ya compartió en sus redes sociales un pequeñito avance de lo que será la nueva melodía que lanzará de manera oficial el próximo 20 de septiembre. De esta manera nos muestra que para ella no existe ningún género en el que no pueda triunfar.

Con sus pasos de baile y su increíble vestuario confirmó que ahora le entrará a los corridos tumbados , género musical muy polémico en México y en América Latina, ya que en la mayoría de las ocasiones hace alusión a la violencia.

Sin embargo, Shakira no se sentirá sola en este comienzo, ya que le hará compañía Fuerza Regida, el grupo regional mexicano que actualmente está en boca de todos y cuya fama se ha expandido no solo en México, sino también en Estados Unidos.

El Jefe. Sept 20

Usuarios reaccionan al corrido tumbado de Shakira

Hay que mencionar que aunque si bien la artista quiere adentrarse a este género musical, no a todos sus fans estuvieron de acuerdo en ello, ya que no quieren que los corridos tumbados manchen su nombre y legado. Muchos de ellos también argumentaron que no hace falta que Shakira recurra a hacer dicha música, ya que ella ya es poseedora de fama con su estilo.

Soy fiel admiradora, pero en esta ocasión creo que no fue tan acertada la elección

Hoy te aviso y te anuncio que renuncio a escuchar tu nueva música. No es de tu nivel, no es tu esencia poliglota y culta, no se corresponde con ese magistral talento que Dios te concedió y que tiene la capacidad de condensar en una canción sonidos de dos o tres civilizaciones.

