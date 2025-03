Imagine Dragons vuelve a México en 2025: Boletos, fechas y lo que debes de saber

El regreso de Imagine Dragons a México en 2025 ha sido confirmado. La banda estadounidense de pop rock anunció una presentación en la Ciudad de México como parte de su LOOM World Tour, gira con la que recorrerá diversos países.

El concierto se llevará a cabo el 5 de septiembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros, recinto que anteriormente era conocido como Foro Sol. La venta de boletos será a través de Ticketmaster, con distintas fases de preventa y una venta general programada.

Venta de boletos para ver a Imagine Dragons en México en 2025

La banda liderada por Dan Reynolds se presentará en la capital mexicana con un único show confirmado hasta el momento. El Estadio GNP Seguros será la sede de este evento, ubicado en Viaducto Río de la Piedad, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, y Ticketmaster será la plataforma donde se comercializarán las entradas.

Hasta ahora, no se ha anunciado la posibilidad de más fechas en el país. Sin embargo, el anuncio ha generado expectativas sobre posibles conciertos en otras ciudades como Guadalajara y Monterrey. El espectáculo forma parte de su gira mundial LOOM World Tour, donde interpretarán sus más recientes lanzamientos junto a los temas que los han consolidado en la industria musical.

¿Cuánto cuestan los boletos para Imagine Dragons en México 2025?

La venta de entradas se realizará por etapas, iniciando con la Venta a Fans el 11 de marzo de 2025, seguida por la Preventa Beyond el 12 de marzo y la Preventa Priority el 13 de marzo. Posteriormente, la Preventa Banamex estará disponible el 14 de marzo a las 02:00 p.m., y la Venta General comenzará el 15 de marzo a la misma hora.

Los precios oficiales aún no han sido publicados. Sin embargo, estimaciones no oficiales con conciertos anteriores sugieren que los boletos podrían oscilar entre 1,073 y 6 mil 075.60 pesos con cargos incluidos. La distribución del mapa del Estadio GNP Seguros aún no ha sido confirmada.

Desde su formación en Las Vegas en 2008, Imagine Dragons ha logrado reconocimiento global con temas como “Radioactive”, “Demons”, “Believer” y “Thunder”. Su estilo, que combina rock alternativo con pop y elementos electrónicos, ha capturado la atención de miles de seguidores en el mundo.

El LOOM World Tour promete ser una de las giras más destacadas del 2025. Su producción a gran escala y un setlist con sus mayores éxitos aseguran un espectáculo de alto nivel.

