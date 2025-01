Desde consejero político hasta “dama de compañía”, esto fue del elenco de Las crónicas de Narnia

Las crónicas de Narnia es una película que se desenvuelve durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene como protagonistas a la pequeña Lucy y a sus hermanos Peter, Edmund y Susan. Este filme marcó a toda una generación por los actores que le dieron vida a la mágica historia, los efectos especiales que cautivaron a los espectadores de la época y las secuelas que continuaron la vida del mundo mágico. Pero, ¿te has preguntado qué pasó con el elenco? Conoce qué fue de los actores y cómo llevan su vida en pleno 2025.

¿Qué fue del elenco de Las crónicas de Narnia?

Aunque los actores consagrados como Tilda Swinton y James McAvoy siguieron brillando en la industria, los jóvenes protagonistas de Las crónicas de Narnia no lograron el salto a la fama que muchos esperaban. ¿Qué ha sido de William Moseley, Anna Popplewell, Georgie Henley y Skandar Keynes tras su paso por el exitoso filme? En adn40 te contamos.

William Moseley (Peter Pevensie): El príncipe en busca de su trono

Con su melena rubia y encanto adolescente, William Moseley parecía destinado al estrellato. Sin embargo, tras quedar opacado en la secuela por Ben Barnes, su carrera no despegó como se esperaba. Desde entonces, ha participado en proyectos como:



El thriller Run de 2013.

El terror de Friend Request de 2016.

La ciencia ficción de The Veil de 2017.

williammoseley/X William Moseley también se ha dedicado al modelaje y su última participación en este rubro fue con la revista folie.

También interpretó a un príncipe en la adaptación de La Sirenita de 2018 y fue el protagonista en la serie The Royals, donde encarnó al príncipe Liam.

Anna Popplewell (Susan Pevensie): Del arco al aula

La “hermana sensata” de los Pevensie dejó la actuación de lado para estudiar Literatura Inglesa en Oxford. Aunque su papel como Susan le valió nominaciones en premios juveniles, su trayectoria en la pantalla ha sido más discreta. Destaca su participación en la serie Reign como una dama de compañía de María I de Escocia y su aparición en la miniserie Halo 4: Forward Unto Dawn.

annapopplewell/Instagram Una de las participaciones especiales de Anna Popplewell en el cine comercial fue cuando le dio vida al personaje de Kate en La Monja 2.

Actualmente, Anna Popplewell se centra en producciones independientes.

Georgie Henley (Lucy Pevensie): De Narnia a Cambridge

Georgie Henley, quien fue el corazón de la saga, también optó por la educación. Estudió la materia de Inglés en la Universidad de Cambridge. Aunque su carrera no ha sido muy visible, protagonizó películas independientes como The Sisterhood of Night en 2014 y destacó como la princesa Meg Tudor en The Spanish Princess. Su gran oportunidad en la precuela de Juego de Tronos quedó truncada tras la cancelación del proyecto.

georgiehenley/Instagram La última obra en la que participó Georgie Henley fue Tarantula de Philip Ridley.

Skandar Keynes (Edmund Pevensie): De actor a consejero político

Skandar Keynes, el traidor redimido de Narnia, sorprendió al alejarse por completo de la actuación. Graduado en Estudios de Oriente Próximo y Árabe en Cambridge, dejó la interpretación en 2016 para convertirse en consejero político. Su linaje, que incluye a Charles Darwin y John Maynard Keynes, parece haber influido en su cambio de rumbo.

everything.narnia/Instagram Skandar Keynes se alejó por completo de la actuación para dedicarse a ser consejero político.

Aunque el estrellato no fue su destino, los jóvenes de Narnia han encontrado sus propios caminos dentro y lejos de la pantalla grande.

¿De qué trata la película Las crónicas de Narnia?

La trama gira en torno a 4 hermanos ingleses durante la Segunda Guerra Mundial. Son enviados a una casa de campo donde permanecerán a salvo de los bombardeos. Pero un día, la más pequeña de la familia llamada Lucy, descubre un armario que la transporta a un mundo mágico. En esta aventura se le unen Peter, Edmund y Susan donde conocerán al león Aslan y luchan contra la Bruja Blanca.

¿Dónde ver Las crónicas de Narnia?

Actualmente la película se encuentra disponible en Disney+, ya que es la única que tiene los derechos de reproducción del filme.

