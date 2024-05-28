El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) dio a conocer que habrá cortes de aguaen varias zonas de la capital debido a que se registraron problemas eléctricos en el Sistema Lerma.

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Cortes de agua en CDMX

Mediante un comunicado, el Sacmexinformó que la noche del 26 de mayo y la madrugada del 27 de mayo hubo fallas eléctricas que afectaron la producción de agua lo que provocará cortes en el suministro.

¿Cuáles son las alcaldías que se verán afectadas por los cortes de agua?

Las alcaldías que se verán afectadas por los cortes de agua este 28 de mayo de 2024 son las siguientes:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Se prevé que la normalización del abasto de agua se extienda durante las próximas 36 horas.

#SACMEX informa📢 acerca de las intermitencias de servicio eléctrico en el Sistema Lerma, ocurridas en la noche de ayer, domingo 26 y la madrugada de hoy lunes 27 de mayo, que derivan en la disminución temporal de agua en algunas zonas de la #CdMx.

➡️https://t.co/tyUvuLcPjI pic.twitter.com/sqCKLGQ5Cl — Sistema de Aguas de la Ciudad de México (@SacmexCDMX) May 28, 2024

¿Por qué habrá cortes de agua en CDMX’

La disminución del suministro de agua en varias demarcaciones se debe a que estas zonas son alimentadas por los ramales Lerma Norte y el Cartero que se vieron afectadas por fallas eléctricas que se registraron hace unas horas.

Recomendaciones ante cortes de agua en CDMX

Ante los cortes de agua que se registrarán en varias alcaldías de la Ciudad de México, Sacmex recomienda lo siguiente:

Reducir al mínimo el chorro de agua potable en regaderas, lavabos, fregaderos y lavaderos.

Tomar baños cortos de no más de 5 minutos.

Recolectar la primera descargar de agua de la regadera para lavar frutas, limpiar el hogar o regar plantas.

No regar jardínes, ni lavar patios, banquetas o autos con agua potable.

Evitar el uso de lavadoras de ropa.

Suministro de agua ha disminuido 50%

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 1996 a 2021 el suministro diario de agua por cada habitante se redujo a la mitad, pues pasó de 570.5 litros a 308 litros diarios por habitante.

Esta situación se debe a la disponibilidad de agua potable por sequías y el crecimiento de la demanda de la población.