Fue por medio de una publiación en redes sociales que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex CDMX) informó sobre algunos cortes de agua que habrá en estos días en algunas zonas de la capital del país, por lo que debes tomar en cuenta y tomar previsiones si vives en alguna de estas colonias.
Los cortes de agua de los que Sacmex informó son debido a que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lo que provocará una reducción en el suministro de agua en diferentes puntos de la CDMX.
Recuerda ➡️El programa de pipas GRATUITAS puede solicitarse a través de LOCATEL 📞 55-5658-1111 y *0311 y mediante las redes sociales de este organismo. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y mantenerse informado a través de los canales oficiales.📲2/2— Sistema de Aguas de la Ciudad de México (@SacmexCDMX) May 31, 2023
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos
¿En qué alcaldías de la CDMX habrá cortes de agua en junio?
Hasta ahora Sacmex solo informó que los cortes de agua serán en colonias específicas de la alcaldía Gustavo A. Madero; además se dio a conocer que habrá servicio gratuito de pipas para abastecer a las y los habitantes de estos lugares.
Lee también: Corte de agua por 20 días afectará estos municipios en Edomex
Las zonas donde habrá cortes de agua serán las siguientes:
- Aragón La Villa
- Campestre Aragón
- Casas Alemán Ampliación
- Casas Alemán Ampliación 2
- Constitución de La República
- Ejidos San Juan de Aragón Primera Sección
- Ejidos San Juan de Aragón Segunda Sección
- El Milagro
- El Olivo
- Unidad Habitacional Ex Ejido San Juan Aragón
- Unidad Habitacional Fovissste Aragón
- Unidad Habitacional Hornos
- Unidad Habitacional Indeco
- Unidad Habitacional Infonavit Camino San Juan Aragón
- Unidad Habitacional Infonavit Loreto Fabela
- José María Morelos y Pavón I
- José María Morelos y Pavón II
- Providencia
- Providencia Ampliación
- Rosas del Tepeyac
- Salvador Diaz Mirón
- San Felipe de Jesús
- San Juan de Aragón
- Pueblo de San Juan de Aragón
- Tepeyac Insurgentes
- Vasco de Quiroga
- Villa de Aragón
- Fraccionamiento Villa de Aragón
¿Cuándo serán los cortes de agua en la alcaldía Gustavo A. Madero?
Sacmex CDMXtambién dio a conocer los días en los que las colonias mencionadas tendrán cortes de agua y afectaciones en el suministro y serán los próximos 5 y 6 de junio de 2023.
Ante esto es recomendable que tomes previsiones si vives en alguna de estas colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero y tengas en cuenta cómo solicitar una pipa para poder abastecerte de agua en esos días.
adn40 siempre conmigo. Síguenos en Showcase de Google Newsy mantente siempre informado.