Fue por medio de una publiación en redes sociales que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex CDMX) informó sobre algunos cortes de agua que habrá en estos días en algunas zonas de la capital del país, por lo que debes tomar en cuenta y tomar previsiones si vives en alguna de estas colonias.

Los cortes de agua de los que Sacmex informó son debido a que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lo que provocará una reducción en el suministro de agua en diferentes puntos de la CDMX.

Recuerda ➡️El programa de pipas GRATUITAS puede solicitarse a través de LOCATEL 📞 55-5658-1111 y *0311 y mediante las redes sociales de este organismo. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y mantenerse informado a través de los canales oficiales.📲2/2 — Sistema de Aguas de la Ciudad de México (@SacmexCDMX) May 31, 2023

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¿En qué alcaldías de la CDMX habrá cortes de agua en junio?

Hasta ahora Sacmex solo informó que los cortes de agua serán en colonias específicas de la alcaldía Gustavo A. Madero; además se dio a conocer que habrá servicio gratuito de pipas para abastecer a las y los habitantes de estos lugares.

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Las zonas donde habrá cortes de agua serán las siguientes:

Aragón La Villa

Campestre Aragón

Casas Alemán Ampliación

Casas Alemán Ampliación 2

Constitución de La República

Ejidos San Juan de Aragón Primera Sección

Ejidos San Juan de Aragón Segunda Sección

El Milagro

El Olivo

Unidad Habitacional Ex Ejido San Juan Aragón

Unidad Habitacional Fovissste Aragón

Unidad Habitacional Hornos

Unidad Habitacional Indeco

Unidad Habitacional Infonavit Camino San Juan Aragón

Unidad Habitacional Infonavit Loreto Fabela

José María Morelos y Pavón I

José María Morelos y Pavón II

Providencia

Providencia Ampliación

Rosas del Tepeyac

Salvador Diaz Mirón

San Felipe de Jesús

San Juan de Aragón

Pueblo de San Juan de Aragón

Tepeyac Insurgentes

Vasco de Quiroga

Villa de Aragón

Fraccionamiento Villa de Aragón

¿Cuándo serán los cortes de agua en la alcaldía Gustavo A. Madero?

Sacmex CDMXtambién dio a conocer los días en los que las colonias mencionadas tendrán cortes de agua y afectaciones en el suministro y serán los próximos 5 y 6 de junio de 2023.

Ante esto es recomendable que tomes previsiones si vives en alguna de estas colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero y tengas en cuenta cómo solicitar una pipa para poder abastecerte de agua en esos días.

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