¿Sin planes para julio? Lánzate a estas 12 exposiciones en CDMX

No cabe duda de que la Ciudad de México (CDMX) es una de las capitales artísticas más vastas del mundo, y que mejor que aprovechar esta temporada de vacaciones de julio para ir a visitar exposiciones, museos o lugares interesantes; a continuación te compartimos una recopilación.

Lo mejor de todo de estas exposiciones es que son muy variadas por lo que seguro podrás encontrar alguna que te guste o llame tu atención.

Te compartimos un listado con las mejores exposiciones que podrás visitar en la CDMX durante el mes de julio:

Si eres fan de Frida Kahlo seguramente ya la visitaste, pero sino, este es uno de las exposiciones imperdibles en la CDMX, ya que ahonda en la obra de la artista mexicana y su vida, la cual es acompañada de extractos de diarios y cartas, así como composiciones de música regional mexicana.

Dónde: Foro Polanco.

Horario de martes a domingos de 10:00 a 20:00 horas.

Recuerda hacer tu reservación; actualmente hay descuentos del 25% por lo que la entrada es de 330 pesos.

Dónde: Museo de Arte Moderno

Horario de martes a domingo de 11:00 a 17:00 horas.



Visitala durante todo julio y recuerda que la entrada cuesta 85 pesos, mientras que para estudiantes, profesores e Inapam con credencial es entrada libre.

Sin duda una exposición que te hará pensar más y mejor sobre el reciclaje; ya que a través de esculturas cinéticas y sonoras de 16 artistas se busca hacer conciencia sobre el alto consumo de dispositivos tecnológicos.

Dónde: Centro Cultural Digital.

Horario de martes a domingos de 11:00 a 18:00 horas.

Visitala hasta el 31 de julio y recuerda que la entrada es libre.

Dónde: Galería Torre del Reloj

Horario de lunes a domingo de 10:00 a 19:00 horas.



Visitala en julio y recuerda que la entrada general tiene un costo de 100 pesos, estudiantes 80 y personas de la tercera edad y discapacidad 60 pesos.

Dónde: Museo del Palacio de Bellas Artes.

Horario de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Visitala durante todo julio y recuerda que la entrada es gratuita los domingos y el resto de días tiene un costo de 80 pesos.

Esta exposición permite reflexionar sobre la importancia de los videojuegos en el mundo contemporáneo; su historia y el hecho de que estos han expandido sus límites y cada vez adquieren más importancia.

Dónde: Centro Cultural de España en México.

Horario de martes a sábado 12:00 a 21:00 horas y domingos de 10:00 a 16:00 horas.

Visitala hasta el 31 de julio y recuerda que la entrada es libre.

Si te gustan las fotos este es el lugar indicado; es una de las exposiciones digitales más llamativas en la CDMX, el sonido envolvente se complementa con ilustraciones, animaciones y hologramas creados por ocho artistas contemporáneos.

Dónde: Metrópoli Patriotismo.

Visitala hasta el 31 de agosto de 2016 y recuerda que la entrada tiene un costo de 360 pesos.

Dónde: Museo Jumex

Horario de martes a viernes de 10:00 a 17:00; sábados de 10:00 a 19:00; y domingos de 10:00 a 17:00.

Visitala hasta el viernes 18 de septiembre y recuerda que la entrada es totalmente gratuita.

Cuenta con más de 200 reproducciones de la cultura egipcia, entre las piezas más famosas está la máscara de Tutankamón , el busto de la reina Nefertiti y la escultura de Anubis.

Dónde: Palacio de Minería.

Horario de miércoles a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Visitala hasta el 30 de septiembre y recuerda que la entrada es totalmente libre.

Si te dan miedo los payasos probablemente esta no sea una de tus exposiciones favoritas, sin embargo es una de las del momento. En esta el artista plástico Ugo Rondinone, un artista plástico suizo que propone la instalación de 31 payasos de tamaño natural; la obra es una invitación al público a reflexionar sobre el aislamiento o la soledad.

Dónde: Museo Tamayo Arte Contemporáneo.

Horario de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Visitala hasta el domingo 4 de septiembre y recuerda que la entrada tiene un costo de 70 pesos.

Dónde: Muac.

Horario de miércoles a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Visitala hasta el 27 de noviembre y recuerda que la entrada es gratis el domingo y el resto de días tiene un costo de 40 pesos.